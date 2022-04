SSD Esterno Portatile da 1TB, SCONTO 23% su Amazon

Il super capiente SSD esterno di Samsung T5, da 1TB e con USB 3.1, è in super offerta su Amazon col -23% di sconto.

L’SSD Samsung T5 USB 3.1 da 1TB ti offre un notevole spazio di archiviazione e prestazioni super. Averne uno nel proprio computer è un indubbio vantaggio anche in termini di velocità. Se poi lo trovi ad appena 99€ incluse le spese di spedizione gratuite via Amazon, allora sì che il vantaggio diventa doppio.

Più piccolo di un normale biglietto da visita, pesa solo 51 grammi e ha uno spessore di appena 10,5 mm. Compatto, sottile e leggero: il T5 è l’SSD portatile perfetto.

Samsung T5, super SSD per super prestazioni

Gli SSD sono un tipo di unità di archiviazione che esegue la stessa funzione dei dischi rigidi, ma sono molto più veloci, leggeri, duraturi. Inoltre usano meno alimentazione. Questa potente unità esterna è dunque perfetta sia per uso professionale che per un utilizzo domestico.

Questo dispositivo è super veloce: grazie alla velocità di lettura fino a 540 MB/s, cioè 4.9 volte superiore rispetto ad un hard disk esterno meccanico, il tuo sistema potrà operare con una rapidità incredibile. La straordinaria affidabilità dei prodotti Samsung garantisce poi la protezione dei tuoi contenuti, così non dovrai preoccuparti di perdere il prezioso lavoro svolto. Protezione opzionale con password basata sul sistema di crittografia hardware AES a 256 bit.

Per chi ha bisogno di più spazio dati nel suo PC desktop o nel suo notebook compatibile, questo dispositivo rappresenta una scelta molto conveniente in rapporto qualità prezzo. La struttura monoscocca realizzata interamente in metallo, contraddistinta dai bordi arrotondati, si adatta comodamente al palmo della mano. Portalo a casa con appena 99€ con le spedizioni rapide e gratuite offerte da Amazon.