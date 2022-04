Uno smartphone a soli 100€? Possibile? Sì, ed è di MOTOROLA (OFFERTONA)

Motorola Moto E7i Power è lo smartphone più economico che ci sia in commercio: costa 101,99€ ma offre tanto. Affrettatevi prima che finiscano le scorte.

Cercare un telefono interessante, che giri fluido, che vada bene nel quotidiano e che non si impalli dopo due giorni di utilizzo, ad un prezzo che si aggira sui 100€… non è un’impresa semplice, ammettiamolo: di fatto, ci sono poche proposte in questa fascia e quelle che vi sono hanno una qualità alquanto discutibile. Noi però, ci siamo imbattuti in una promozione, presente su Amazon in questi giorni di “offerte di primavera”, davvero intrigante: Motorola Moto E7i Power si porta a casa a 101,99€.

Siamo sulla soglia del “centone”, come si suol dire, ed è veramente ottimo per quello che offre. Non di meno, viene proposto con spedizione gratuita, anche se il venditore è di terze parti. Potete comunque dormire sonni tranquilli perché c’è di mezzo il noto portale di ecommerce americano, pertanto tutte le transazioni saranno sempre controllate e a prova di frode.

Noi a tal proposito, vi invitiamo SEMPRE a non eseguire pagamenti al di fuori di Amazon. Se qualche venditore vi propone di pagare su metodi diversi dal sito, diffidate sempre e segnalate al sistema.

Motorola Moto E7i Power: 100€ per il best-buy di primavera

Certo, è un telefono basico, ma costa solo 101,99€. Si tratta di un prezzaccio per un device che offre tanto a chi necessita di farne un uso standard. In primo luogo, avete un pannello HD da 6,52 pollici, risoluto e definito. C’è un processore octa-core, coadiuvato da 2 GB di memoria RAM e da una memoria veloce da 32 GB. Ovviamente, potrete espandere la memoria mediante una schedina microSD.

Per guardare i social, scattare due foto al volo, vedere i contenuti on demand, messaggiare, telefonare, usare le app di messaggistica online e offline, per la gestione della mail, va super bene. Ci sono due fotocamere con flash LED e anteriormente c’è uno snapper selfie per le videocall. La vera killer feature che da il nome al prodotto è la batteria da 5000 mAh: capiente e vi permette di passare anche due giorni con una singola carica.

Con 101,99€ avrete un device perfetto per la quotidianità, da usare tutti i giorni come muletto o come dispositivo principale. Ottimo anche se intendete regalarlo ad un parente che non ama la tecnologia o ad un bambino/adolescente.