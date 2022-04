AirPods Max A MENO DI 400€ (minimo storico) su Amazon

AirPods Max a 399,90€ è l’affare della giornata: hanno uno sconto incredibile su Amazon. Sono le cuffie del momento, ma siate veloci .

Se state cercando un paio di cuffie premium e avete solo dispositivi iOS, le AirPods Max sono quelle che fanno per voi. Non parliamo di un prodotto tech classico, ma di un articolo di punta esclusivo che punta essenzialmente agli audiofili appassionati della buona musica. Non di meno, hanno un design unico al mondo e una compatibilità con i prodotti della mela semplicemente “magica”. Basta tirarli fuori dalla confezione per vederli funzionanti ed operativi con il telefono, l’iPad, il Mac.

Io ad esempio, uso le AirPods Max tranquillamente con l’iMac quando monto un video, le ricollego immediatamente (o meglio, fanno tutto loro) quando voglio ascoltare della musica mentre vado a camminare sfruttando la combo “Apple Watch SE GPS+Cellular e AirPods di seconda generazione”, godendo dell’audio spaziale con i brani compatibili su Apple Music, dell’audio lossless e, ancora, le trovo perfette per il gaming da iPad con qualche titolo sull’Apple Arcade. Vi ho descritto un utilizzo standard proprio per farvi capire la estrema versatilità del sistema operativo.

Capite bene che, da 649,00€ oggi si portano a casa a soli 399,90€: non si era mai visto un costo così contenuto per questo gioiellino. Vi invitiamo ad approfittarne prima che terminino le scorte.

Fra le funzionalità cardine, troviamo i driver dinamici pensati dall’azienda per garantire un sound ad alta fedeltà acustica, ma non solo; se amate immergervi nella vostra musica o in un podcast, potete attivare la cancellazione attiva del rumore. Con la modalità trasparenza invece, sentirete bene l’audio proveniente dalle cuffie ma avrete sempre l’attenzione anche al mondo esterno: ottimo se state passeggiando nel traffico.

Con lo Spatial Audio che sfrutta il rilevamento dinamico della posizione del vostro capo, avrete un effetto surround ( come quello del cinema) direttamente nella vostra testa. E per la compatibilità, ci pensa il chip H1 di Apple che promette una user experience come nessun altro al mondo.

