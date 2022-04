ASUS: Chromebook perfetto per lavorare/studiare in OFFERTA su Amazon

C’è un’ottima offerta di Amazon per un Chromebook di ASUS: è perfetto per lavorare, studiare o per svago. Non perdere questa occasione.

Sei alla ricerca di un portatile economico con cerniera che ruota di 180°? La risposta alle tue necessità risiede nel Chromebook di ASUS in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi lasciarti scappare.

Infatti, grazie allo sconto del 26%, il portatile ti arriva a casa in appena 1 giorno e lo puoi iniziare a utilizzare per i tuoi task quotidiani: è leggero, comodo, robusto, ideale per lavorare sul web, studiare o semplicemente per guardare video e serie TV sulle maggiori piattaforme di streaming.

ASUS Chromebook in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo (sconto del 26%)

Dotato di un hardware ottimizzato alla perfezione e in grado di garantirti un’esperienza di utilizzo appagante, il sistema operativo Chrome OS ti permette di accedere a tutti i servizi cloud di Google; inoltre, puoi lavorare anche offline per poi caricare sul cloud tutti i tuoi file non appena ti connetti alla rete Wi-Fi di casa o dell’ufficio.

Frontalmente il display da 11.6 pollici è accompagnato da una lavorazione antiriflesso che ti permette di utilizzarlo senza problemi dove vuoi, mentre la fotocamera frontale ad alta risoluzione ti permette di accedere alle video chiamate. Veloce, silenzioso, semplice e sicuro: il Chromebook di ASUS è dotato anche di antivirus integrato che ti protegge da eventuali virus o malware.

Cosa stai aspettando? Non farti sfuggire quest’ottima offerta di Amazon e acquista subito il Chromebook di ASUS: tantissimi utenti lo hanno già acquistato e lo utilizzano quotidianamente per studiare, lavorare, svagarsi o semplicemente come dispositivo secondario da affiancare a un PC più potente e quindi più indicato per i task impegnativi.