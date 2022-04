OPPO premiato due volte agli iF Design Awards per OPPO Find N

OPPO ottiene i prestigiosi riconoscimenti per l’esclusivo design di prodotto e la user experience del suo primo device foldable.

OPPO ottiene due prestigiosi riconoscimenti agli iF Design Awards, per l’esclusivo design di prodotto e la user experience del suo primo device foldable, OPPO Find N. Grazie a queste e ad altre rivoluzionarie innovazioni OPPO Find N ha riscosso un grande successo fin dal suo lancio per esempio in Cina, superando un milione di ordini nel suo primo mese di vendita.

OPPO Find N, design d’autore

OPPO ha lanciato il suo primo smartphone flagship pieghevole, OPPO Find N, nel dicembre 2021. Il design è caratterizzato da un eccezionale formato del display che ottimizza l’esperienza di entrambi gli schermi: quello esterno ha un aspect ratio da 18:9, simile a quello di uno smartphone tradizionale, che rende più agevole l’utilizzo con una sola mano, mentre quello interno presenta un aspect ratio da 8.4:9, garantendo un’esperienza a schermo aperto immersiva e coinvolgente.

Per sfruttare al meglio il display di grandi dimensioni, OPPO ha introdotto una serie di funzioni software dedicate ai dispositivi pieghevoli, come lo split screen a due dita. Gli utenti possono semplicemente scorrere in basso verso il centro del dispositivo con due dita, per dividere lo schermo in due porzioni uguali, perfette per il multitasking.

Inoltre, OPPO Find N presenta la struttura proprietaria Flexion Hinge, che riduce al minimo la visibilità della piega dello schermo interno e permette al dispositivo di assumere qualsiasi angolazione tra i 50 e i 120 gradi. Questa innovativa soluzione elimina lo spazio residuale tra i due schermi quando il device è piegato, offrendo una sensazione di maggiore compattezza e proteggendo lo schermo interno dai graffi.