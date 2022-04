Tablet Android POTENTE con connettività 4G: offerta SHOCK su Amazon

È disponibile una buona offerta su Amazon per acquistare un tablet Teclast con processore octa-core, connettività 4G e molto altro.

Il tablet Teclast in offerta su Amazon è l’occasione del giorno se sei alla ricerca di un dispositivo secondario leggero, robusto, con un ampio display ad alta risoluzione e un hardware potente grazie al processore octa core.

Ad appena 195€, infatti, il device ti garantisce un’ottima esperienza di utilizzo per qualsiasi tipo di task. Lo puoi sfruttare a lavoro per scrivere email, lavorare su fogli di calcolo o su presentazioni aziendali; oppure a casa, sul divano, per guardare le tue serie TV preferite, fare video chiamate con i tuoi amici o per giocare con i tantissimi giochi disponibili sul Play Store.

Tablet Teclast potente e duttile in offerta su Amazon a un prezzo impossibile

Il processore octa core, sommato a ben 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, ti permette di avviare in contemporanea tutte le applicazioni che ti servono; inoltre, le puoi facilmente richiamare dal pannello del multitasking senza perdere tempo.

Dotato di ben quattro speaker per un’esperienza di ascolto stereo che ti lascerà senza parole, il device è spesso appena 9.3 mm nonostante monti una batteria da ben 7000 mAh in grado di assicurarti una giornata piena di utilizzo senza compromessi. Oltre alla connettività Wi-Fi e al modulo Bluetooth, il supporto alla reti 4G è perfetto per restare connesso ad Internet anche quando sei in movimento.

Non farti scappare questa incredibile occasione e metti subito nel carrello il tablet Teclast in offerta su Amazon: utilizzalo per giocare, guardare video, lavorare o semplicemente come dispositivo secondario da affiancare al PC. Inoltre, la connettività 4G ti permette di utilizzarlo anche quando sei fuori casa (magari in metropolitana) e non hai accesso alla rete Wi-Fi.