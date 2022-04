Fairy Gel detersivo per lavastoviglie: 384 lavaggi con sole 36€

Su Amazon trovi 12 bottiglie di Fairy Gel Detersivo da 32 lavaggi ciascuna, scontate di 15,94€ (31%). Solo pochi giorni.

La lavastoviglie può essere un comodo alleato per la pulizia di piatti, bicchieri e a posate, a patto però che le pastiglie non costino tanto, altrimenti il gioco non vale più la candela. Né si può però pensare di risolvere tutto acquistando prodotti scadenti che poi magari non igienizzano e lasciano perfino un odore sgradevole sule stoviglie. Ma allora?

Allora fatti furbo e approfitta di occasioni come quella che sto per indicarti per fare scorta di un prodotto assolutamente valido ma che, grazie alla promozione su Amazon, in questo momento è venduto praticamente sottocosto a sole 36€. Sto parlando di ben 12 bottiglie di Fairy Gel Detersivo da 32 lavaggi ciascuna, scontate di 15,94€ (31%).

Fairy Gel Detersivo : 384 lavaggi a un prezzo ridicolo

Il detersivo per lavastoviglie Fairy Gel è super famoso: offre un’azione pulente al primo lavaggio, è efficace anche sul grasso incrostato e rimuove le macchie ostinate grazie al potente liquido sgrassante. Il Gel per lavastoviglie con i suoi 3x active powers dona pulizia, brillantezza e freschezza.

Si dissolve velocemente anche a temperature più basse, e inoltre è super comodo perché può essere utilizzato nei cicli brevi. Dosaggio semplice e preciso grazie al dosatore incorporato nel flacone, profumazione molto buona e pulizia efficace.

Con ogni ciclo di lavaggio il detersivo alla fragranza di limone manterrà un profumo pulito e fresco nella lavastoviglie. Insomma, non è davvero un affare? Pulizia, freschezza e igiene a un prezzo irrisorio. Ogni pacco contiene infatti 12 bottiglie da 32 lavaggi Fairy Gel Detersivo, il tutto a soli 36€ con le spedizioni veloci e gratuite di Amazon. Ma fai in fretta, la promozione scade tra pochi giorni.