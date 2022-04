Festeggia la Pasqua con queste 10 uova in sconto su Amazon

Dieci idee a partire da 6€ per acquistare le tue uova di Pasqua su Amazon approfittando di ampia scelta, prezzi super convenienti e consegna rapida.

Le festività pasquali sanciscono l’inizio della bella stagione e, come ogni anno, non possono certo mancare le uova di Pasqua, che puoi ancora acquistare su Amazon, sia per avere un’ampissima scelta, sia per usufruire di prezzi concorrenziali, spesso in super sconto. Puoi scegliere dei prodotti con la consegna rapida e veloce entro 24h, oppure prendertela comoda e ricevere tutto direttamente a casa anche dopo la festa. Noi, per darvi qualche spunto, ne abbiamo intanto selezionato una decina per tutti i gusti e tutte le tasche. Buona lettura.

Uova di Pasqua su Amazon, eccone 10 per tutti i gusti

Abbiamo scelto quindi diversi tipi di uova di Pasqua tenendo conto di alcuni fattori, come il prezzo, il gusto, gli ingredienti, il brand, la particolarità e anche i tempi di consegna, così che se volete prendervela comoda, ovverosia non vi interessa che il prodotto venga consegnato entro domani e quindi entro la festività, siete a posto. Viceversa, se avete fretta, ci sono i servizi Prime per certe marche. Ma procediamo con ordine:

Walcor, uovo di Pasqua al cioccolato al latte dedicato ad Elettra Lamborghini, con una sorpresa brandizzata, 150g a sole 6€.

Dolfin, uovo di cioccolata al latte dei Me Contro Te con all’interno una Super Sorpresa e gustosi Snack Salati Aperisnack, 320g a 7€.

Dolci Preziosi, uovo firmato Chiara Ferragni 2022 con sorpresa, in finissimo cioccolato al latte, a sostegno dell’associazione per il sociale “I bambini delle fate”, 280g a 14€.

Kinder Gransorpresa, uovo con sorpresa ricoperto di cioccolato finissimo al latte sul personaggio del cartone animato Miraculous, 150g a 19€.

Reese, uovo con cioccolato al latte e Burro di Arachidi con alcune barrette di Snickers Cremiger e di cioccolato Duo in regalo, 344g a 18€.

Baci Perugina uovo di cioccolato Fondente Extra con 20% di nocciole in pezzi con super sorpresa, 370 g a 17€.

Lindt, uovo EXCELLENCE Orange, di intenso cioccolato fondente e note fruttate di agrumi. Contiene tre mini EXCELLENCE ai gusti 70% Cacao, 85% Cacao e Orange Intense, 185g a 28€.

Venchi, uovo di cioccolato bianco senza glutine collezione Petali di Primavera, 220 gr con sorpresa a 19€.

Baci Perugina, uovo al cioccolato firmato Dolce&Gabbana con granella al lampone, con sorpresa e 2 BACI PERUGINA, 255g a 15€ (spunta il coupon in pagina per avere lo sconto).

Amedei, cioccolato bianco purissimo che avvolge i pistacchi verdi di Bronte DOP, con una deliziosa sorpresa: un cofanetto con 6 praline signature Amedei, 400g a 47€.

Cosa ve ne sembra? Uova di Pasqua per tutti i gusti e tutte le tasche, dai più economici ma sempre gustosi e graditi, fino a quelli più sofisticati e pertanto costosi. In ogni caso, su Amazon il risparmio è assicurato. Ma fate in fretta, c’è pochissimo tempo per ordinare, anche se per certi prodotti se è i caso vale la pena attendere anche dopo la Festività.