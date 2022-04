Mac Mini con M1 a soli 709€ (sconto del 13%) su Amazon

Mac Mini a 709,00€ è l’offerta del giorno presente su Amazon: lo si porta a casa al prezzo più basso del web, con spedizione gratuita e consegna celere.

Necessitate di un nuovo computer desktop potente, con cui fare editing video, postproduzione di foto avanzata, per la produttività e per lo studio? Sapevate che non serve spendere migliaia di euro per un device del genere? Ebbene sì, c’è il potentissimo Mac Mini con SoC Apple Silicon M1 al miglior prezzo di sempre. Oggi infatti, su Amazon lo porterete a casa ad un prezzo unico: solo 709,00€ al posto di 819,00€. Parliamo di uno sconto pari al 13% sul prezzo di listino e in più, potete godere della spedizione gratuita e della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate mediante il servizio Creditline di Cofidis. Si può anche chiedere la consegna presso un punto di ritiro convenzionato.

Mac Mini M1: perfetto per tutto

Partiamo con ordine: il processore che c’è sotto la scocca, l’Apple Silicon M1 realizzato da Apple, porta il lavoro su un nuovo livello. C’è il machine learning per l’esecuzione dei compiti più pesanti e il connubio di CPU e GPU con il software è pressoché perfetto. In questo caso, troviamo una CPU da 8 core e una GPU da altri 8 per godere di prestazioni eccezionali su tutti i fronti. Infine, il Neural Engine è da 16 core, che garantisce un apprendimento automatico delle abitudini dell’utilizzatore da parte del sistema. Completa il tutto un modulo RAM da 8 GB e lo storage nativo da 256 GB, più che necessari per ogni uso. E quando usate il PC con software molto pesanti e fate operazioni complesse (pensiamo al rendering di un video), c’è un sistema di raffreddamento evoluto che calma le temperatura e mantiene fresco il device.

Inutile dirlo: Apple ha realizzato un piccolo grande capolavoro con questo Mac Mini e il fatto che costi solo 709,00€ è un plus non da poco. Non dimenticatevi di acquistare tastiera e mouse, perché in confezione c’è solo il PC e il cavo di alimentazione.