OPPO Reno7 Lite 5G sta arrivando in UE: dove lo abbiamo già visto?

OPPO Reno7 Lite 5G è ufficiale e sta per arrivare in Europa: scopriamo il nuovo device che condivide molto con Reno7 Z 5G.

In queste ore scopriamo che OPPO ha in programma di portare in Europa il “nuovo” smartphone OPPO Reno7 Lite 5G: si tratta di un device di fascia media, come preannuncia il nome, che condivide molto (o fin troppo?) con il già noto OPPO Reno7 Z 5G.

Infatti, scavando un po’ più a fondo, scopriamo che il device del colosso cinese non è altri che il rebrand del sopracitato device lanciato in Cina a inizio marzo.

OPPO Reno7 Lite 5G: dove lo abbiamo già visto?

Dotato di un design piacevole, il device monta un display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno UFS 2.2 espandibile tramite microSD, una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 64 MP con apertura f/1.7, una buona batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 33W e Android 11 con la personalizzazione ColorOS 12.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, 600 nit di luminosità massima e rapporto schermo/telaio del 90.8%;

Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G;

8 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2 espandibile tramite microSD;

Fotocamera posteriore: sensore grandangolare da 64 MP con apertura f/1.7, due sensori da 2 MP con apertura f/2.4 per gli scatti macro e di profondità;

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.4;

Connettività 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, jack audio da 3.5 mm e porta USB Type-C;

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 33 W;

Certificazione IPX4;

Dimensioni: 159,9 x 73,2 x 7,49-7,55 mm;

Peso: 173 grammi;

Android 11 con la personalizzazione ColorOS 12.

Prezzo e disponibilità

Non sono ancora emersi dettagli circa la data di lancio e il prezzo di listino del device in Europa, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.