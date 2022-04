Portafogli di LUSSO e dire che è anche a prova di furto (13€)

Su Amazon non ci sono mai stati affari così colossali come questo portafogli in pelle di carbonio. Un vero gioiellino da avere in tasca e finanche un perfetto regalo per una persona importante. Realizzato con maestria, non ti può deludere e le recensioni che ha te lo fanno capire in lungo e in largo.Attualmente in

Su Amazon non ci sono mai stati affari così colossali come questo portafogli in pelle di carbonio. Un vero gioiellino da avere in tasca e finanche un perfetto regalo per una persona importante. Realizzato con maestria, non ti può deludere e le recensioni che ha te lo fanno capire in lungo e in largo.

Attualmente in promozione, se spunti il coupon ecco che lo ricevi per appena 13€ in una sola mossa. Non può che essere la tua occasione.

E poi? Le spedizioni sono completamente gratuite se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account, uno o due giorni ed ecco che arriva a casa.

Portafogli eccezionali: il tuo nuovo gioiellino a prova di furto

Hai mai sentito parlare della schermatura RFID? Beh è quello che questo portafogli chiude al suo interno. Una tecnologia fantastica che non ha proprio bisogno di niente per funzionare ma ti mette a portata di mano ciò di cui hai bisogno per stare sempre al sicuro.

In modo particolare in una sola mossa blocca tutti i segnali estranei e quindi evita che qualcuno possa clonare la tua carta, far partire pagamenti indesiderati, rubare i tuoi dati.

Parlando del portafogli, poi, ti mette a disposizione quello di cui hai bisogno per avere sempre dietro carte, documenti, monete e banconote.

Finiture di prima classe e aspetto elegante ma non solo: anche al tatto ti regala l’esperienza di cui eri in cerca.

Acquista immediatamente questo portafogli con schermatura RFID elegantissimo e non solo: lo ordini su Amazon a soli 13€ se spunti il coupon e benefici di ben due sconti all’unisono. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.