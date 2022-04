Realme GT Master Edition: incredibilmente POTENTE a prezzo micro

Lo smartphone Realme GT Master Edition è in offerta su Amazon: è bello, potente e costa poco. Non perdere questa occasione.

Sei alla ricerca di uno smartphone con un design premium e ricercato, con una fotocamera tripla, un buon hardware e un prezzo impossibile da resistere? La risposta alle tue necessità ha un solo nome: Realme GT Master Edition in offerta su Amazon.

Non ci crederai mai ma, grazie a uno sconto del 30%, hai l’opportunità di mettere le mani su un device che ha rivoluzionato la fascia media del mercato.

Realme GT Master Edition è in offerta su Amazon: non perdere questa occasione

Non solo dispone di un incredibile design che lo rende unico in tutto il panorama mobile, ma ha dalla sua una scheda tecnica che è quasi impossibile trovare in questa fascia di prezzo. Frontalmente è presente un ottimo display AMOLED ad altissima risoluzione e 120 Hz di frequenza di aggiornamento, il tutto accompagnato da una fotocamera selfie perfetta per scattare foto in qualsiasi condizioni di luce.

Sul retro, invece, trova posto una fotocamera tripla con un sensore principale da 64 MP per scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione; sotto la scocca è presente un potente processore octa-core di Qualcomm con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno. Puoi utilizzare il device per fare qualsiasi cosa: giocare, chattare, navigare i social, lavorare, fare video chiamate e molto altro. Che dire poi della batteria: a questo prezzo è impossibile trovare un device con supporto alla ricarica rapida da 65W che ti permette di ricaricare completamente lo smartphone in appena 33 minuti.

Cosa stai aspettando? Metti subito lo smartphone nel carrello per riceverlo in appena 1 giorno e iniziare a utilizzarlo fin da subito, senza compromessi. Tantissime persone lo hanno già acquistato e l’hanno etichettato come il miglior smartphone di fascia medio alta: resterai stupefatto da quante cose riuscirai a fare con un device venduto a questo prezzo.