Vivo X80 Series: processori potenti su tutta la linea

La serie di flagship Vivo X80 sarà composta da processori premium come lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e il MediaTek Dimensity 9000.

Secondo quanto si apprende, sembra che la line-up Vivo X80 sarà dotata di alcuni processori di imaging personalizzati e del SoC Dimensity 9000 di MediaTek.

Il debutto di questa nuova formazione di punta è praticamente dietro l’angolo. Stando a quanto si legge, la compagnia intende lanciare dei nuovi telefoni entro la fine del mese corrente in Cina (il debutto internazionale è ancora avvolto nel mistero). Oggi, da un nuovo rapporto veniamo a conoscenza delle specifiche tecniche di questo gadget.

Cosa sappiamo dei nuovi Vivo X80?

In passato, abbiamo scoperto l’esistenza di un telefono avente il numero di modello V2145 su Geekbench. Questo dispositivo dovrebbe essere il famigerato Vivo X80 Pro+, il super top di gamma che dispone del processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Ora, grazie all’insider Digital Chat Station su Weibo, notiamo che uno dei terminali sarà alimentato dal chipset Dimensity 9000 di MediaTek.

Ad oggi, non sappiamo se solo l’iterazione X80 Pro+ di fascia alta presenterà il chip Qualcomm premium. Fra le altre cose, l’insider ha anche mostrato – sempre sul suo profilo su Weibo – un telefono di Vivo che monta il Dimensity 9000 insieme ad un chipset di elaborazione di imaging.

Ora si legge che quest’ultimo elemento è stato sviluppato in casa (in azienda, ovviamente) e si dice che renderà ancora più accattivante e premium l’esperienza fotografica complessiva.

Dulcis in fundo, Digital Chat Station ha ribadito che questo questo processore particolare servirà per migliorare la quantità di luce che entrerà all’interno del sensore e servirà per realizzare foto prive di rumore. Infine, la line-up X80 avrà un chipset proprietario con tecnologia ISP + RGBW con apertura f/1.57.

Purtroppo, questo è tutto ciò che sappiamo su questi device al momento. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi per essere sempre aggiornati in merito. Non sappiamo inoltre, quando questi terminali arriveranno in Europa.