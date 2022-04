Chiavetta USB 2 in 1, che spettacolo con 128 GB di spazio

Una chiavetta USB 2 in 1 che puoi utilizzare praticamente su qualunque dispositivo e ti metti a portata di mano ben 128 GB di spazio.

Se stavi cercando una chiavetta USB che potesse essere utilizzata praticamente ovunque, credimi, hai la tua occasione sotto mano. Ho appena scovato questo gioiellino su Amazon che è in promozione e costa veramente poco nonostante tutto quello che ti metta a disposizione.

Infatti si tratta di una pendrive letteralmente doppia che può essere utilizzata sui classici dispositivi tecnologici così come su tablet e smartphone in una sola mossa. Grazie al ribasso del 15% costa appena €11,89 e ti mette a portata di mano ben 128 GB di spazio per fare ciò che vuoi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con Prime attivo sul tuo account.

Chiavetta USB doppia: ora che l’hai vista la devi acquistare

No, Non si tratta di uno di quei post virali che solitamente girano sui social ma ti faccio notare che una volta che apprendi di cosa è capace davvero non potrai più farne a meno. Questa chiavetta USB è veramente geniale voi che età una parte conta un connettore USB classico mentre dall’altra parte ti mette a disposizione un connettore USB di tipo C super utile.

Attraverso questa aggiunta hai la possibilità di utilizzare la pendrive praticamente ovunque. Non porti alcun limite perché sei tuoi dispositivi sono compatibili, puoi utilizzarla fino anche su smartphone e tablet in una sola mossa.

Come ti dicevo, ti mette a disposizione ben 128 GB di spazio per poter utilizzarla sia come metodo di archiviazione che come strumento per il trasferimento di dati. Immagini, video, film, musica, documenti, archivi, software, file di ogni tipo e che soltanto tu puoi immaginare.

A questo punto mi sembra ovvio, ma farlo presente non può che essere un beneficio in più: è compatibile con qualunque sistema operativo e funziona fin dal primo secondo in cui tu la colleghi.

Non aspettare neanche un secondo in più e acquista immediatamente questa chiavetta USB eccezionale su Amazon con una spesa di appena €11,89 grazie al ribasso ora in corso. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.