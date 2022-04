Elder Scrolls, scopriamo il nuovo mondo di High Isle

Scopriamo il nuovo mondo di Elder Scrolls con l’anteprima di High Isle rilasciata in video da Bethesda Softworks.

ZeniMax Online Studios e Bethesda Softworks hanno rivelato al mondo cosa ci aspetta con la pubblicazione del capitolo The Elder Scrolls Online: High Isle il 6 giugno 2022 su PC/Mac e Stadia e il 21 giugno 2022 su Xbox e PlayStation.

Il mondo di Elder Scrolls Online si amplia

Come rivelato durante l’anteprima di High Isle, la storia del capitolo di quest’anno si concentra sugli intrighi politici: High Isle è il luogo perfetto in cui i delegati delle alleanze possono intavolare i trattati di pace per mettere fine alla Guerra dei Tre Vessilli. Il summit è tenuto dalla nobile Society of the Steadfast, ma i giocatori dovranno fare attenzione all’Ascendant Order e ai suoi piani caotici.

Gli oltre 20 milioni di giocatori di ESO potranno esplorare un’isola paradisiaca immersa nella cultura e nell’architettura medievale, con tanto di magnifici castelli ed entusiasmanti campi per i tornei.

L’anno scorso, ESO ha introdotto il sistema Companions e, nel 2022, ZeniMax Online Studios vuole fare le cose in grande. I giocatori avranno accesso a due nuovi compagni: Ember, una khajiiti cresciuta in strada con il pallino per la magia; e Isobel, una bretone aspirante cavaliere che si sente in dovere di aiutare il giocatore. Per gli ultimi aggiornamenti e informazioni, infine, vi suggeriamo di tenere d’occhio il sito ufficiale e il forum.

La nuova espansione, introdotta con la nuova stagione che come da tradizione vedrà l’uscita di un capitolo e di tre DLC minori, sarà dunque ambientata oltre il mare, all’interno di un “mondo” completamente nuovo e inesplorato, che introdurrà quindi nuovi luoghi da visitare, personaggi con cui interagire e soprattutto tantissimi nemici inediti e oggetti da scoprire. Negli ultimi due capitoli del suo noto o MMORPG, ovverosia Blackwood e Greymoor, Bethesda aveva invece puntato su due delle regioni più amate dai fan riprese dai più popolari giochi della serie.