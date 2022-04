OPPO A54s è lo smartphone da acquistare OGGI: scopri perché

Uno smartphone eccezionale come Oppo a54s merita la tua attenzione ora che è in promozione e poi portartelo a casa con una spesa minima.

Non perdere neanche un secondo in più e fai la pazzia che da tanto tempo stavi aspettando. So bene che sono mesi che il tuo smartphone sta impazzendo quindi non perdere altro tempo ad aspettare il miracolo ma porta a casa il tuo nuovo migliore amico a prezzo eccezionale.

Oppo a54s è in promozione su Amazon grazie al ribasso del 17%, il prezzo di listino scende al di sotto dei €200 e ti permette di concludere e sto affare personale. Se ti colleghi immediatamente sulla pagina, infatti, te lo porti a casa con soli €189,90.

Le spedizioni sono completamente gratuite con prime attivo sul tuo account e in più ti dico che hai la possibilità di pagarlo finanche con finanziamento a tasso zero grazie a Cofidis.

Oppo a54s: perché questo deve essere il tuo nuovo smartphone

Ti basta guardarlo per capire che questo smartphone firmato Oppo sarà pure economico ma non scendo a compromessi quando si parla di qualità. Con un’estetica curata nei minimi particolari, appena lo prendi in mano ti accorgi che è uno smartphone che vale fino all’ultimo centesimo. In più in questa colorazione Crystal Black splende di luce propria.

Perfetto per un utilizzo quotidiano a una batteria che è impossibile da scaricare dal momento che non solo ha una capienza esagerata ma con la ricarica ultra rapida sviluppata dal produttore, in pochissimo tempo torna sempre operativa. Tra gli altri vantaggi di questo prodotto c’è il display super ampio che ti permette di passare da applicazioni, gaming mobile, video e streaming senza mai dover strizzare gli occhi perché la qualità è eccezionale così come la fluidità data dai 60 hz.

Non scendi a compromessi neanche in termini di fotografia dal momento che sulla parte posteriore trovi una tripla fotocamera adornata da intelligenza artificiale e con sensore principale da 50 megapixel per scattare fotografie come se fossi un maestro. Dei video non ti parlo perché anche quelli sono eccezionali e suonerei ripetitiva.

Tutto ciò non ti basta? Sappi che c’è ancora tanto da scoprire ma non posso non dirti che la memoria è completamente espandibile ed è persino impermeabile resistente all’acqua.

Acquista immediatamente il tuo OPPO A54S su Amazon ora che costa pochissimo, se ti colleghi con un solo click lo riesci a far diventare tuo con una spesa di appena €189,90. Le spedizioni sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano e se vuoi paghi anche con finanziamento a tasso zero.