Tastiera Bluetooth: si collega a smartphone, tablet, PC e così via

Una tastiera Bluetooth come questa non puoi che utilizzarla senza problemi su tutti i dispositivi che vuoi: acquistala in un secondo.

Se in cerca di una tastiera che possa funzionare su qualunque genere di dispositivo? Ora con questa promozione ora in corso su Amazon fai proprio centro dal momento che non solo benefici di un singolo ribasso ma bensì di un doppio sconto se apri immediatamente la pagina e spunti con un click il coupon.

C’è poco da dire, questo prodotto è compatibile praticamente con qualunque dispositivo grazie alla connessione Bluetooth. Non perdere allora altro tempo e acquistalo immediatamente per appena €24,29.

Le spedizioni sono completamente gratuite e avvengono in tempi rapidissimi se dalla tua parte conti un abbonamento Prime attivo su account.

Tastiera Bluetooth compatibile con qualunque cosa tu voglia: una fantasia da utilizzare

Una tastiera Bluetooth che non si fa pregare neanche un secondo dal momento che ti mette sotto mano tutto ciò di cui hai bisogno per passare ore e ore davanti ai tuoi dispositivi preferiti senza più scendere a compromessi. Questo gioiellino ha delle dimensioni veramente minime dunque se vuoi portartelo in giro non farti problemi perché entra nello zaino o nella borsa senza se e senza ma.

Dalla sua parte conta un layout QWERTY italiano con tanto di tasti funzione accompagnati da comandi veloci per poter gestire qualunque aspetto con un solo gesto. Sulla parte superiore trovi a tua disposizione anche 4 indicatori led che ti fanno sapere quando sono attive determinate impostazioni o hai bisogno di ripristinare la batteria.

In modo particolare questo prodotto è completamente ricaricabile e con una sola carica completa hai a disposizione ben 30 ore di utilizzo continuo e ben 100 giorni di utilizzo in stand-by. In confezione, come ovvio che sia, ti viene fornito il cavo originale.

Allora non aspettare neanche un secondo in più e acquista con un solo click puntando il coupon questa meravigliosa tastiera Bluetooth a soli €24,29. Non paghi alcuna spesa di spedizione se hai attivo sul suo account un abbonamento Prime.