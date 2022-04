Tieni sotto controllo il tuo peso con questa OTTIMA bilancia (17€)

La bilancia smart di SEBSON è in sconto assurdo su Amazon: portala a casa a 17€ appena, con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

La SEBSON è una bilancia spettacolare, perfetta per pesare Grasso Corporeo, Acqua, Massa Muscolare, BMI, etc. La puoi portarla a casa a 17€ appena da Amazon. Spedizioni rapide e gratis. Controlla i cambiamenti di peso, il tuo IMC, la percentuale muscolare, la percentuale di massa grassa, il grasso addominale, l’acqua, il metabolismo basale, la massa ossea.

Bilancia smart a prezzo affare su Amazon

Un dispositivo bellissimo sotto il profilo estetico, elegante e di colore nero. Perfetta da tenere in bagno, è anche un ottimo complemento d’arredo per la camera da letto. Ha un ampio display retroilluminato, che si attiva non appena sali sul dispositivo che si utilizza con 4 semplici batterie AAA (non incluse).

La piattaforma grande e snella di questa bilancia analitica è realizzata in vetro temperato, è dotata di uno spessore di 6mm. Una superficie di 31x31cm e 4 sensori assicurano una pesatura affidabile.

E’ anche possibile la creazione di un numero illimitato di account per parenti e amici: grazie agli 8 profili disponibili sarà tutta la famiglia a godersi questa bilancia analitica. Controlla i cambiamenti di peso, il tuo IMC, la percentuale muscolare, la percentuale di massa grassa, il grasso addominale, l’acqua, il metabolismo basale, la massa ossea.

A questo prezzo è un vero e proprio regalo. Completa l’ordine al volo per averla a 15€ da Amazon e godi anche di spedizioni rapide e gratis.