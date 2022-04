Apple iPhone 13 Pro DISPONIBILE e in sconto (-114€) su Amazon

Apple iPhone 13 Pro è l’offerta del giorno presente su Amazon: lo si porta a casa a soli 1075,00€ al posto di 1189,00€.

Il nuovo iPhone 13 Pro di Apple è uno degli smartphone più potenti di sempre. Appena è stato lanciato (nel settembre dello scorso anno), ha registrato un’ottima accoglienza da parte dell’utenza ma a causa della scarsità di chipset e dell’elevata domanda, è stato introvabile per moltissimo tempo. Nei primi mesi infatti, non lo si trovava su Amazon così come nei negozi fisici. Oggi però, è tornato disponibile (non sappiamo quante scorte ci siano ancora) ed è perfino in sconto (-114 euro). Lo potrete portare a casa vostra a 1075,00€ al posto di 1189,00€.

Capite bene che il prezzo in sé è molto buono ma ciò che fa la differenza è la sua potenza e il suo ottimo comparto fotografico. Questo è uno dei migliori cameraphone di sempre, con ottica tele, ultra-wide e sensore principale da 12 Megapixel. Non manca il flash dual LED e un software unico nel suo genere: slow-motion a 120 o 240 fps, stili fotografici e Cinema Mode ma anche video 4K e HDR e molto altro.

iPhone 13 Pro: perfetto per chi cerca il top

Non prendiamoci in giro: per chi cerca un telefono che sia in grado di durare anni ed anni, questo è il modello perfetto. Si chiama iPhone 13 Pro ed è l’ultima proposta di Apple. Anche il pannello è perfetto: schermo OLED da 6,1 pollici Super Retina XDR. Mai visto uno schermo così nitido e risoluto su uno smartphone.

Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 e una batteria davvero prestante con fast charge da 25W. L’autonomia di questo melafonino è pazzesca: potrete fare anche ore ed ore di autonomia con una singola carica e c’è la wireless charging o la MagSafe charging (proprietaria della mela).

A soli 1075,00€ è una promozione da cogliere al volo, ma siate veloci prima che terminino le scorte. La colorazione in sconto è la grafite, ma ci sono ottimi prezzi anche per le altre tinte.