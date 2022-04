Vivo: stanno arrivando i nuovi smartphone della serie T

Vivo ha due nuovi smartphone in cantiere che fanno parte della gamma T: cosa sappiamo di questi dispositivi prossimi al debutto?

Secondo quanto si apprende, sembra che Vivo abbia in cantiere ben due nuovi smartphone facenti parte della line-up T; ecco cosa ci possiamo aspettare dalla compagnia cinese.

Di fatto, per chi non la conoscesse, questa è una line-up di mediogamma che spopola in India; l’azienda ha dato il “via” a questa serie di prodotti con il T1 5G, un device intrigante che gode di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ora però la compagnia sembra essere pronta a rilasciare l’interazione Pro del suddetto device. Se le indiscrezioni sono qualcosa su cui basarci, ipotizziamo che il debutto del midrange sia alle porte. Le informazioni ci arrivano grazie al portale indiano di 91mobiles.

Vivo: cosa sappiamo dei midrange della gamma T?

Partiamo con ordine: Vivo rilascerà ben due telefoni nuovi in India che pare che facciano parte della gamma T… ma cosa sappiamo dei device in questione? Non conosciamo nulla sui nomi commerciali dei prodotti, ma presumiamo che uno dei due possa essere in realtà il T1 Pro.

Secondo quanto riportato dalla pubblicazione oltreoceano, leggiamo anche l’ipotesi o prezzo di lancio. Il prezzo base dovrebbe partire da 25.000 Rs (ovvero 328 dollari) in India, ma non si sa se approderanno anche in Europa.

Fra le altre cose, T1 Pro potrebbe essere dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 778G compatibile con le reti 5G. Dai punteggi emersi sul portale di Geekbench scopriamo che il device ha ottenuto 790 punti sui test single-core e 2865 punti sul multi-core. Sempre sul versante tecnico, notiamo che il device ha 8 GB di memoria RAM, coadiuvato da 128 o 256 GB di storage per l’archiviazione dei dati. L’interfaccia operativa dovrebbe essere FunTouch OS con Android 12 al di sotto. Speriamo di saperne di più nei giorni a venire.

Vi terremo informati su tutti i dettagli su questo prodotto: restate connessi per non perdere le ultime novità dal mondo Vivo e non solo.