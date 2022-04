Amazfit Bip U Pro, indossa il tuo stile al polso con appena 49€

L’ottimo smartwatch Amazfit Bip U Pro lo trovi in questo momento in offerta su Amazon a soli 49€ in tre splendide colorazioni.

Amazfit Bip U Pro è un wearable spettacolare, perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, che in questo momento trovi al minimo storico su Amazon, ovverosia a 49 euro, nelle colorazioni nero, rosa e verde. Ma devi fare in fretta, e cliccare su questo link per la versione rosa, su questo link per quello di color nero, oppure su questo per quello verde che costa 47€, e approfittare subito della promozione.

Scontato di 20 euro, con le spedizioni rapide e gratuite, a queste condizioni è da comprare subito senza pensarci su due volte: in pratica te lo stanno tirando quasi addosso!

Amazfit Bip U Pro : super sconto su Amazon

Il dispositivo ha un ricercato e moderno, molto affascinante, con un display digitale da 1,43″. La risoluzione di 320 x 302 pixel crea uno splendido display visivo che rende tutte le chiamate in arrivo. Ha un design che fornisce il perfetto equilibrio tra stile e funzionalità. Per questo è adatto sia per uomo che per donna. D’altronde il suo quadrante modulare è personalizzabile.

Amazfit Bip U Pro Smartwatch fornisce dati di allenamento precisi e in tempo reale per 11 modalità di allenamento professionali tra cui corsa, nuoto e ciclismo. Con un sensore GPS integrato, 5ATM, algoritmo di frequenza cardiaca con AI e sensori innovativi, Amazfit Orologio Intelligente è fatto per tutti i tipi di esercizio.

Un sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca su vasta scala molto avanzato, monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e rilevamento della saturazione dell’ossigeno offrono uno stile della vita molto sano.

Insomma, cosa pretendi di più da un wearable come questo? Fallo tuo a 49€ in versione rosa o color nero, oppure a 47€ per quello verde, e approfitta subito della promozione, con le spedizioni veloci e gratis di Amazon.