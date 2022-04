CHUWI GemiBook Pro, laptop di design a prezzo SHOCK (Amazon)

L’ottimo laptop economico CHUWI GemiBook Pro è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile: hardware al top e design da pro.

CHUWI GemiBook Pro in offerta su Amazon è l’occasione che stavi aspettando per acquistare un notebook con design curato e di alto livello, a un prezzo molto contenuto e con una scheda tecnica che ti permette di utilizzarlo come vuoi e dove vuoi.

Infatti, il device di CHUWI rappresenta la scusa ideale per acquistare un laptop che puoi portare sempre con te e che puoi utilizzare come dispositivo secondario di fianco il PC da lavoro; è disponibile in pronta consegna al minimo storico.

CHUWI GemiBook Pro è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo

Dotato di un design tipico di device solitamente di fascia alta (da 1000€ in su), CHUWI GemiBook Pro è costituito da un display IPS da 14 pollici ad alta risoluzione e con una luminosità omogenea e in grado di illuminare ogni angolo del pannello per garantirti la migliore qualità possibile. Sotto la scocca robusta è presente un comparto hardware di ultima generazione con CPU Intel, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio interno ultra veloce in formato SSD e una scheda grafica che ti assicura una riproduzione sempre fluida anche di contenuti a risoluzione 4K.

Dotato di una batteria da 38 Wh in grado di fornirti fino a 7 ore di autonomia, il laptop di CHUWI dispone anche di una particolare tecnologia di ricarica rapida che ti assicura il 60% di autonomia a fronte di appena un’ora di ricarica.

Non farti scappare quest’ottima offerta di Amazon e metti subito nel carrello il notebook di CHUWI: amerai fin da subito il design curato in ogni minimo dettaglio e la possibilità di lavorare, studiare o semplicemente svagarti spendendo poco.