Coppia di cavetti da 2MT spina angolare: a 7€ NON PUOI LASCIARLE lì

I cavi prolunga USB-C sono sempre utili: su Amazon puoi trovarne uno con connettore a “L” a un prezzo WOW, e fare scorta.

I cavetti USB sono indispensabili visto che servono a collegare praticamente ogni dispositivo tecnologico in casa. Purtroppo però a volte la loro lunghezza lascia a desiderare e non copre abbastanza lo spazio, anche minimo, che ci serve magari per connettere due device a breve distanza. Ma se come me hai bisogno di una prolunga USB non eccessivamente lunga, allora ti conviene approfittare dell’offerta su Amazon: con soli 7€ ti porti infatti a casa due ottimi cavi prolunga, con spedizioni rapidissime e sicure. Ma ricordati prima di spuntare il coupon sulla pagina.

Cavo Prolunga USB 3.0

Ogni cavo USB-C è lungo circa 2 metri, dunque abbastanza per coprire buone distanze in casa senza però eccedere e risultare in qualche modo fastidioso. E’ costruito con materiali di buona fattura, il filo non sembra di quelli che si rompono solo a guardarli. In più ha un comodo connettore a “L”, così non devi piegarlo in maniera innaturale per collegarlo a qualcosa. E poi puoi infilarlo dove vuoi, dietro ai mobili, la televisione, il PC.

Per quanto mi riguarda io l’ho trovato molto comodo per piazzarlo dietro alla smart TV che ho appesa in salotto: mi serviva infatti un cavo che non fosse troppo lungo da penzolare nel vuoto, ma al contempo non troppo corto ma facile da prendere con due dita così da poterci collegare comodamente una chiavetta USB senza dover ogni volta spostare la televisione. Così adesso posso guardarmi i miei video da pendrive senza avere ogni volta il problema di movimentare lo schermo.

Quello che ti ho descritto è solo una delle funzioni per le quali ho trovato utilissima una prolunga USB-C come questa che ti consiglio. Ma l’uso che puoi farne, lo ripeto, è vario. Poi ha una velocità di trasferimento dati tutto sommato buona fino a 480 Mbit/s. Credimi, questo oggettino è quello che fa per te: vai su Amazon perché c’è un’occasione imperdibile, e con soli 7€ ti porti a casa un cavetto utile, con spedizioni rapide e sicure. Ma ricordati prima di spuntare il coupon sulla pagina.