Horizon Forbidden West: arriva la patch 1.12

Guerrilla Games ha avuto modo di rilasciare di recente una nuova patch di Horizon Forbidden West, la quale risolve molti problemi.

Horizon Forbidden West è arrivato da qualche tempo sul mercato e ha avuto modo di stupire utenti e critica con le proprie potenzialità, rivisitando la scorsa avventura di Aloy con moltissime aggiunte e con una storia nuova di zecca, pronta a continuare le vicende già iniziate. Finalmente una nuova patch per il gioco è stata rilasciata, con l’obiettivo di rendere l’esperienza in terza persona open world via via sempre più perfetta, dato che al lancio i problemi riscontrati non sono stati pochi.

Si parla nello specifico dell’aggiornamento 1.12, rilasciato di recente da Guerrilla Games e scaricabile ovviamente senza alcun costo da tutti gli utenti su PlayStation 4 e PlayStation 5 che possiedono il nuovo gioco. Questo si è occupato nello specifico di sistemare moltissimi problemi che hanno afflitto l’esperienza, e che dopo le molteplici segnalazioni dei fan e l’attento occhio dello sviluppatore hanno finalmente avuto modo di venire risolti.

La patch 1.12 di Horizon Forbidden West è stata ufficialmente rilasciata

Non si tratta di pochi fix, vi lasciamo qui di seguito il link per accedere alle patch notes ufficiali complete, e questi riguardano bene o male ogni aspetto dal gioco, dalle macchine, agli umani e alle missioni, con anche miglioramenti per quel che concerne le performance generali e la stabilità.

Come sottolineato dagli sviluppatori stessi, i contenuti in questione potrebbero contenere spoiler in merito ad alcuni nomi e missioni della trama, come anche per delle meccaniche che vengono sbloccate solamente in un punto avanzato della nuova avventura, ed è bene quindi procedere con particolare attenzione al fine di evitare anticipazioni non gradite.

Non resta quindi che scaricare i nuovi contenuti al fine di migliorare la propria esperienza con il gioco, riducendo di conseguenza in maniera notevole la quantità di crash e problemi che si potrebbero presentare mentre si esplora l’immenso mondo realizzato da Guerrilla Games per Horizon Forbidden West.