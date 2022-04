Prime Video, film e serie TV dal 18 al 24 aprile 2022

I film e le serie TV su Prime Video tra il 18 e il 24 aprile 2022: dall’horror A Quiet Place alla pellicola Sicario – Ultimo Incarico.

Prime Video non si arricchisce di sostanziali novità nella settimana seguente alla Pasqua, ma nel catalogo possono comunque essere trovate un paio di novità interessanti.

Partiamo dalla prima, vale a dire A Quite Place – Un Posto Tranquillo, noto thriller/horror con protagonista Emily Blunt che venne anche candidato agli Oscar. La trama ruota intorno a una famiglia che deve sopravvivere all’arrivo di una pericolosa razza aliena, priva di vista ma dotata di un udito estremamente sviluppato. L’umanità, decimata da questi predatori, ha capito che l’unico modo per salvarsi è quello di non fare alcun rumore e di comunicare attraverso la lingua dei segni.

La seconda novità che potrebbe allettare il pubblico è Sicario – Ultimo Incarico, che vede nel cast anche un grande nome come quello di Anthony Hopkins. La pellicola, di genere thriller e carica di azione, si incentra sull’ultima missione del sicario conosciuto come “il virtuoso”, al quale viene comunicato l’orario e il luogo in cui avrebbe la possibilità di uccidere un assassino con cui ha un conto in sospeso.

Per il resto, settimana decisamente scarsa per la piattaforma di Amazon, che non introduce nel catalogo nessun contenuto originale, sia per quanto riguarda i film, sia per le serie TV. Di conseguenza, niente di eclatante da segnalare, sebbene il mese corrente non sia stato fiacco in quanto a produzioni. Nel caso voleste scoprire cosa guardare sulla piattaforma, ecco i migliori film su Prime Video ad aprile 2022.

Prime Video: tutte le novità tra il 18 e il 24 aprile 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film non originali

Con tutto il cuore – 18 aprile

…E ora parliamo di Kevin -19 aprile

Leoni – 20 aprile

Ciliegine – 22 aprile

Sicario – Ultimo Incarico – 22 aprile

A Quiet Place – Un posto tranquillo – 23 aprile

Medianeras – Innamorarsi a Buenos Aires – 23 aprile

Cosa pensate di guardare questa settimana?