Pronti per l’acqua: cover UNIVERSALE e waterproof (9€)

Rendi il tuo smartphone sicuro come una cassaforte anche in acqua con questa cover speciale che trovi in promo su Amazon.

Alle prime giornate di caldo bisogna arrivare senza ombra di dubbio preparati e allora perché non fornire al tuo smartphone una protezione in più? Nonostante molti modelli ormai siano stati testati persino sotto l’acqua, sappiamo benissimo io e te cosa significa essere apprensivi per questo ti suggerisco questa specie di cover che ti fa stare tranquillo ovunque tu vada.

Creata appositamente per farti utilizzare persino il tuo amico all’interno di mare e piscine, questo gioiellino costa veramente poco ma solo se ti sbrighi: la promozione in corso su Amazon potrebbe terminare da un minuto all’altro. Cosa aspetti? Con meno di dieci euro diventa tua.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci se hai un abbonamento Prime attivo.

Cover universale: ci metti lo smartphone dentro ed ecco che diventa indistruttibile

Una protezione in più non fai mai male e se quest’anno ti vuoi portare a casa dei ricordi memorabili allora questa cover qui è quello che fa al caso tuo. Dentro ci puoi mettere qualunque smartphone, fai bagni tranquilli perché non rischi niente.

Grazie al gancetto incorporato la indossi al collo come se fosse una collana e quando vuoi, scatti le fotografie che più ami persino sotto il livello dell’acqua. Go Pro? Perché mai quando puoi sfruttare il tuo smartphone.

Completamente suscettibile al tocco, non hai problemi di utilizzo e funziona finanche il Face ID. Che profondità raggiunge? I 30 metri sono stati testati con pieni risultati.

Non aspettare neanche un secondo in più e portati a casa questa meravigliosa cover resistente all’acqua per il tuo smartphone. Portati avanti ora che è in promozione su Amazon, appena 9€ e qualche centesimo ed è tua. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.