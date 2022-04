Se vuoi uno smartphone che NON si scarica, ecco Moto G60s (-80€)

Uno smartphone come Motorola Moto G60s non può che esser e il tuo pezzo forte se te lo porti a casa a questo prezzo.

Il tuo smartphone sta iniziando a fare cilecca? Se vuoi dare il cambio al tuo vecchio modello sappi che non devi spendere una cifra esagerata per acquistare un modello veramente degno di nota. O per lo meno, se approfitti della promozione ora in corso su Amazon tutto è possibile, non per niente hai un ribasso di cui prendere nota.

Motorola Moto G60s è in promozione, il suo prezzo scende al di sotto dei duecento euro e puoi pagarlo come vuoi. Sia con finanziamento a Tasso Zero che con le 5 rate mensili proposte dall’e-commerce senza costi aggiuntivi. 199,90€ ed ecco che ti porti a casa il gioiellino di cui eri in cerca.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Motorola Moto G60s: lo smartphone economico con tutto al posto giusto

Ha un’estetica curata nei minimi dettagli, specifiche tecniche perfette e Android montato sopra quindi neanche i servizi Google mancano all’appello. Questo smartphone non può che essere perfetto per te se sei in cerca di un prodotto eccezionale e perfetto per tutti i giorni.

A partire dal display ampio e perfetto per guardare video, streaming ma gustarti anche le migliori applicazioni, social e gaming mobile, non ti manca niente sotto mano. Hai a tua completa disposizione una fotocamera che si supera con le quattro lenti diverse e il sensore principale che ti fa scattare in qualunque situazione. Che dire, anche i selfie sono a prova di artista.

Ma la parte più saliente non può che essere la batteria con ben 5000mAh che durano più di 24 ore e si ripristinano alla velocità della luce. Che dirti, la ricarica rapida non poteva proprio mancare! In appena 12 minuti ecco che ritorni ad avere 12 ore di utilizzo.

E’ dual SIM e in confezione trovi anche una cover stratosferica.

Non aspettare neanche un secondo in più e acquista al volo questo Motorola Moto G60s a soli 199,90€, li vale fino all’ultimo centesimo. Collegati su Amazon e decidi come pagare, ogni tuo desiderio è realtà.