Non solo Xiaomi 12 Ultra, sono in arrivo anche 12S e 12S Pro

Un nuovo rumor svela che Xiaomi avrebbe in cantiere anche i modelli 12S e 12S Pro con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+.

Mentre il team di sviluppo di Xiaomi MIX Fold 2 sta lavorando all’integrazione del processore Surge C1 di nuova generazione sul nuovo foldable, in queste ore un inedito rumor svela che il colosso cinese avrebbe in programma di introdurre il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ all’interno di Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro.

Infatti, in base a un nuovo rapporto pubblicato dai colleghi di XiaomiUI, scopriamo che il terzo produttore al mondo di smartphone ha già deciso quali saranno i primi smartphone che monteranno la nuova versione del processore realizzato da Qualcomm.

Xiaomi 12S e 12S Pro arriveranno con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+?

Attualmente, come ben sappiamo, il modello Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (realizzato con processo produttivo a 4 nm) è presente su Xiaomi 12, Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro; sembra, però, che Xiaomi abbia firmato un accordo con TSMC – la più grande fabbrica indipendente di semiconduttori al mondo – per la realizzazione del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+.

Atteso al lancio durante il mese di maggio, il nuovo processore dovrebbe garantire importanti migliorie rispetto il modello precedente. Innanzitutto ci si aspetta una migliore gestione termica, un problema piuttosto sentito dai vari OEM Android che hanno scelto il SoC Snapdragon 8 Gen 1 realizzato nelle fabbriche di Samsung.

Per quanto riguarda i nuovi device di Xiaomi, non ci sono ancora molte informazioni a riguardo: sappiamo che il modello Xiaomi 12S è conosciuto con il nome in codice “Diting” e con il codice prodotto 2206123SC, mentre il modello Xiaomi 12S Pro è etichettato con il nome in codice “Unicorn” e con il codice prodotto 2206122SC. A parte questo si sa ben poco sulla scheda tecnica dei nuovi device – a eccezione del processore Snapdragon 8 Gen 1+ -, ma è altamente probabile che avremo maggiori informazioni a riguardo nel corso delle prossime settimane.