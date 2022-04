PREZZI PAZZI Amazon: l’SSD NVMe Blue WD da 500GB costa solo 49€

L’ottimo SSD NVMe da 500GB della gamma WD Blue SN570 è super SCONTATO del 42% in questo preciso momento su Amazon.

Consumo energetico ridotto e velocità di lettura fino a 3.500 MB/s, per operare con una rapidità fino a 5 volte superiore rispetto a quella offerta da altri SSD SATA. Bastano queste due parole per definire al meglio questo eccellente SSD NVMe Western Digital della serie Blue SN570 da 500GB. Un’unità che ti offre un notevole spazio di archiviazione e prestazioni super, e che oggi puoi far tuo con appena 49€ incluse le spese di spedizione, tramite Amazon.

Super SSD per super prestazioni

Gli SSD sono un tipo di unità di archiviazione che esegue la stessa funzione dei dischi rigidi, rispetto ai quali sono però molto più veloci, leggeri, duraturi. Inoltre consentono anche un notevole risparmio, visto che usano meno alimentazione elettrica per funzionare. Questa potente unità interna è dunque perfetta sia per uso professionale che per un utilizzo domestico.

Come accennato prima, il dispositivo è super veloce, in lettura fino a 3.500 MB/s, e ciò garantisce al tuo sistema di operare con una rapidità fino a 5 volte superiore rispetto a quella offerta dalle migliori SSD SATA. La straordinaria affidabilità dei prodotti WD Blue ti dà poi la protezione dei tuoi contenuti, così non dovrai preoccuparti di perdere il prezioso lavoro svolto. E’ anche bello capiente, con ben 500GB a tua disposizione.

Per chi ha bisogno di più spazio dati nel suo PC desktop o nel suo notebook compatibile con le memorie M.2., questo dispositivo rappresenta una scelta molto conveniente in rapporto qualità prezzo. Portalo a casa con appena 49€ con le spedizioni rapide e gratuite offerte da Amazon.