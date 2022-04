Cinque prodotti green da comprare per un Earth Day eco-friendly

Per la Giornata della Terra vi proponiamo alcune idee per dei prodotti green con i quali farvi un regalo, e farlo anche al nostro pianeta.

Il 22 aprile di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata della Terra, un momento volto a sensibilizzare la popolazione sulla necessità di proteggere il pianeta. Ogni giorno, infatti, ci viene offerta la possibilità di compiere scelte consapevoli e responsabili nei confronti di noi stessi e del nostro pianeta e basta davvero poco per metterle in pratica. In questo senso abbiamo pensato di segnalarvi alcuni degli articoli più interessanti a tema presenti nel vasto catalogo di Amazon, per acquisti intelligenti, con un occhio per la salvaguardia dell’ambiente e a favore della sostenibilità.

Giornata della Terra: su Amazon tanti super gadget eco-friendly

Per chi è appassionato di giardinaggio e ama avere sempre attorno, anche in casa, tanto verde, il vaso di fiori intelligente rappresenta il top anche per avere tutto sotto controllo. Si collega facilmente al tuo smartphone tramite Bluetooth 4.1, e in un attimo grazie all’apposita app puoi ricevere informazioni sull’umidità del suolo e sulla fertilità. Il vaso è dotato di un sensore intelligente integrato con chip di monitoraggio per la misurazione dell’umidità del suolo e dei fertilizzanti.

Sensibo Sky, controllo remoto con App Smart. Trasforma il tuo attuale condizionatore d’aria o il tuo sistema mini split / ductless / pompa di calore in un AC intelligente e riduci le tue bollette di raffreddamento fino al 40%! L’applicazione per smartphone permette di usare qualsiasi unità AC controllata a distanza e di farle mantenere una temperatura confortevole in casa da qualsiasi luogo. Questa unità leggera è solo 3.2″ X 2.2″ X 0.8″, è montata a muro ed è confezionata in un imballaggio ecologico. Prezzo: 79€ (56,00€, -41%).

Bticino, Termostato WiFi intelligente programmabile. Grazie al WiFi integrato, questo utilissimo aggeggino è connesso e gestibile da smartphone, anche da remoto. Comandabile con controllo manuale, assistente vocale Alexa, Google Home o Apple HomeKit, oppure applicazione Home + Control, ovvero l’unica app in cui configurare tutti i dispositivi connessi Bticino della gamma “with Netatmo”. Prezzo: 179€.

Lampade solari da esterno o interno. Se sei alla ricerca di un modo intelligente per illuminare la tua casa dando al contempo un taglio al costo delle bollette elettriche, queste lampade a energia solare da esterno o interno fanno al caso tuo. Hanno tre diverse gradazioni di luminosità (100%/50%/25%), regolabili con un telecomando, e di conseguenza tre diverse durate di illuminazione (3H, 5H, 8H). Per gestire le luci puoi usare il telecomando incluso. Prezzo: 36€.

Lampadine al led E27, luce naturale. Questa potente lampadina led non solo fa tantissima luce, ma ti aiuta a risparmiare l’90% sulla bolletta elettrica. La sua potenza è di 900 lumen senza sfarfallio, con una ridotta emissione di calore rispetto alla lampada tradizionale equivalente. La lunga durata di oltre 30.000 ore ti fa inoltre risparmiare anche sui frequenti costi di sostituzione della lampada. Prezzo: pacchetto da sei lampadine 13€.

Che ne dite? Queste sono solo alcune idee che abbiamo pensato di suggerirvi per quello che a livello internazionale è chiamato Earth Day, ma sulle pagine del colosso mondiale dell’e-commerce mondiale c’è davvero di tutto per i vostri bisogni e al contempo nel rispetto della natura, a cominciare dai tanti prodotti ricondizionati o eco-friendly. Basta avere un po’ di fantasia e cercare.