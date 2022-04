Filtri MAXTRA+: acqua PURA a BASSO COSTO su Amazon

Grande offerta su Amazon per le cartucce di filtri MAXTRA+ per le caraffe Brita: puoi avere 1 Anno di filtrazione con il 12% di sconto!

Le caraffe filtranti di Brita sono tra i prodotti più usati da chi vuole abbinare delle salutari bevute di acqua pura con il rispetto dell’ambiente, che viene celebrato oggi con l’Earth Day. Grazie alla sue cartucce speciali, da usare per bevande fredde e calde, puoi bere tranquillamente l’acqua potabile da qualsiasi fonte: basta solo “passarla” dai filtri MAXTRA+ per averla buona come non mai. Questi eccellenti filtri sono ora in super offerta su Amazon a sole 49€. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie a Prime.

Filtri per acqua MAXTRA+: super offerta Amazon

Brita è una società specialista a livello mondiale nella filtrazione d’acqua da oltre 50 anni. Attraverso le sue soluzioni filtranti può dunque offrirti la migliore esperienza nel bere acqua in modo sostenibile senza perderne il gusto delicato, eliminando ogni impurità e riducendo al contempo la plastica monouso.

Questo sistema di filtro MAXTRA+ vanta l’esclusiva Tecnologia BRITA MicroFlow, per avere una potente filtrazione dell’acqua sia per aree con acqua dolce che con durezza elevata. Riduce cloro (minimo 80%), calcare (minimo 80%), metalli come piombo (minimo 90%) e rame (minimo 80%).

Grazie ai carboni attivi di origine naturale, resine a scambio ionico e a una maglia filtrante, l’acqua ricavata è purissima e buonissima. Ogni dispositivo posto sul coperchio della caraffa dura almeno quattro settimane e comunque ti ricorda quando sostituirlo. Insomma, questa cartucce filtranti per l’acqua sono un vero portento, sono compatibili con tutte le caraffe filtranti Brita e oggi le puoi trovare scontate del 15% su Amazon, a sole 49€ con le spedizioni gratuite garantite da Prime.