iPhone 13 Mini non decolla, ma iPhone 13 è il re del mercato

Le vendite di iPhone 13 Mini non convincono ancora Apple, mentre quelle di iPhone 13 continuano ad ottenere numeri incredibili.

Secondo quanto si apprende, sembra che le vendite di iPhone 13 Mini siano state inferiori alle aspettative; ultimamente, di tutti i melafonini venduti negli USA, solo il 3% è stato rappresentato dai modelli da 5,4 pollici.

Di fatto, sembra che i device con schermi di piccole dimensioni non siano poi così apprezzati dall’utenza. A riportare questo dato ci pensano anche gli esperti del Consumer Research Intelligence Partners (CIRP).

iPhone 13: tutti pazzi per gli ultimi modelli

Basta osservare che il modello più “economico” della gamma del 2021 ha ricevuto poca attenzione dai clienti nell’ultimo trimestre dell’anno; giusto per fare un confronto, gli altri device del gruppo hanno ottenuto la quota maggiore negli USA come mai prima d’ora.

Se si sommano le vendite di tutti i dispositivi della serie poi, notiamo che iPhone 13 & Co. hanno ottenuto il 71% delle vendite globali di melafonini. Il più apprezzato? Il modello basico, mentre 13 Pro e 13 Pro Max non hanno attirato grande attenzione, anche se sono risultati più intriganti del modello Mini.

Curiosamente, se torniamo indietro di un anno notiamo che la line-up del 2020 ha venduto meno di quella attuale; l’ultima iterazione è riuscita a battere perfino iPhone 11 e 12.

Ecco cosa afferma il CIRP in merito:

Dopo diversi anni in cui gli acquirenti hanno mantenuto un telefono precedente più a lungo, nell’ultimo anno gli acquirenti ora conservano un telefono precedente per un periodo di tempo più breve. Nel trimestre di marzo 2022, il 20% degli acquirenti ha riferito di avere il telefono precedente per tre anni o più, rispetto al 34% nel marzo 2021. Nel trimestre di marzo 2022 il 47% degli acquirenti aveva il telefono precedente per due anni o meno, rispetto al 35% nel trimestre di marzo 2021.

Purtroppo, con nostro sommo dispiacere, non possiamo non affermare che iPhone 12 Mini e 13 Mini sono stati impopolari fin da subito; sembra che oramai l’utenza non voglia più dispositivi “piccoli”, ma miri ai “padelloni” o ai prodotti da 6,1 pollici, il giusto compromesso per tutti.

A tal proposito, segnaliamo che quest’anno non vedremo un iPhone 14 Mini; al suo posto, vedremo un Max non Pro da 6,7 pollici.