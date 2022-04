Risparmia con questa coppia di lampade solari da campeggio

Queste due belle lampade a energia solare sono perfette per illuminare sia ambienti esterni, che interni e farti risparmiare sulla bolletta.

Se sei alla ricerca di un modo intelligente per illuminare la tua casa dando al contempo un taglio al costo delle bollette elettriche, queste lampade a energia solare da esterno o interno fanno al caso tuo. Le trovi proprio ora a 35€ su Amazon, con inclusa la batteria e con le spese di spedizione gratuite. Un vero e proprio affare per una coppia di lampade che ti permetterà di tenere illuminato il giardino, il garage o la tenta in campeggio, senza spendere un centesimo in energia elettrica.

Lampade solari da esterno o interno

Queste due belle lampade sono facilissime da installare e utilizzare. Basta posizionare il pannello della batteria in un luogo soleggiato e si caricherà automaticamente durante giorno. La carica ha poi una durata di 6-8 ore. Questo sistema che ti permette consente di risparmiare energia e ridurre spese.

Sono perfette per illuminare sia ambienti esterni, che interni. Hanno tre diverse gradazioni di luminosità (100%/50%/25%), regolabili con un telecomando, e di conseguenza tre diverse durate di illuminazione (3H, 5H, 8H). Per gestire le luci puoi usare il telecomando incluso.

Queste lampade solari da esterno o interno si ricaricano con un apposito pannellino solare incluso, quindi impatto zero sull’ambiente e sulla bolletta. Vai su Amazon, dove puoi prenderle adesso a 35€. Le spedizioni sono gratuite.