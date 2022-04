Vola su Amazon: gli auricolari wireless in-ear Sennheiser sono in super offerta

Su Amazon trovi in questo preciso momento gli eccezionali auricolari wireless Sennheiser CX Plus a prezzo WOW: appena 114€!

Su Amazon in questo preciso momento ci sono i sensazionali auricolari wireless di Sennheiser, con una vasta gamma di supporto codec Bluetooth (AAC, aptX, aptX Adaptive, SBC), venduti a un prezzo davvero super conveniente considerando il rapporto qualità-costi. Non ci credi? Allora segui questo link, selezionalo e poi vai subito alla cassa prima che si esauriscano, portandoli subito a casa con 114€ e un risparmio del 36%. Le spedizioni sono rapide e gratuite con i servizi Prime.

Auricolari Sennheiser CX Plus : auricolari TOP a prezzo WOW

Questi auricolari sono il top, sia nel look che nelle funzioni. Costruiti con materiale di qualità, compatti ma allo stesso tempo soffici, perfette da indossare anche per lungo tempo grazie al loro design ergonomico. I materiali super morbidi si adattano alla forma naturale del tuo orecchio per una vestibilità personalizzata. E poi l’audio: immergiti in un suono di qualità, senza compromessi, grazie al trasduttore TrueResponse di Sennheiser con una vasta gamma di supporto codec Bluetooth (AAC, aptX, aptX Adaptive, SBC).

Queste cuffiette ti garantiscono una qualità del suono cristallina, quindi non correrai il rischio di perderti qualche parola durante una chiamata importante o mentre ascolti la tua canzone preferita. Inoltre il design ergonomico offre il massimo comfort e un’aderenza perfetta grazie agli adattatori in 4 misure, per un’eccellente cancellazione attiva del rumore. Gli auricolari sono controllabili anche interamente in digitale tramite l’app Smart Control, disponibile per iOS/Android, puoi personalizzare le funzionalità dei tuoi auricolari in base alle tue esigenze quotidiane e puoi accoppiarli con facilità.

Infine da non dimenticare l’ottima batteria, che con le sue 24 ore di riproduzione rende ancora più utili questi auricolari per diverse attività, oltre che per uso casalingo come con TV, PC e telefono, quindi per lo sport o il lavoro. Approfitta quindi subito dell’occasione per fare tuoi questi ottimi auricolari wireless a 114€. Le spedizioni sono gratuite, gestite da Amazon.