Battlefield V a soli 9,99€ all’istante: il tuo nuovo passatempo è QUI

Battlefield V è in grande promozione su Amazon, oggi ti viene a costare meno di 10€ e lo riscatti immediatamente su Origin quindi non aspettare.

Eri in cerca di un nuovo gioco per il tuo PC? Ho la risposta ai tuoi quesiti, anzi, Amazon la ha.

Grazie alle promozioni ora in corso si diversi titoli, ecco che hai l’occasione di portare a casa Battlefield V ad appena 9,99€ e all’istante. Ebbene sì, si tratta del codice da riscattare su Origin quindi appena completi l’acquisto, lo trovi nel tuo profilo ed ecco che puoi far partire immediatamente il download.

Sai cosa significa? Che da qui a domani sera avrai pane per i tuoi denti e potrai lanciarti in numerose avventure. Non aspettare neanche un secondo in più.

Battlefield V: il gioco che a questo prezzo deve essere tuo

Tra i titoli che sicuramente vanno più forti, Battlefield V non può mancare all’appello. Il motivo dietro il suo successo è molto semplice: è un gioco di strategia ben creato e che ti permette di vivere la Seconda Guerra Mondiale in prima persona.

In modo particolare ti offre l’occasione di vivere da protagonista alcuni dei momenti più salienti che si sono verificati durante il conflitto e poter affrontare battaglie intense sotto tutti i punti di vista anche in modalità multigiocatore.

“Partecipa al più grande conflitto in Battlefield™ V, che segna il ritorno della serie nella Seconda Guerra Mondiale. Affronta battaglie multigiocatore con la tua squadra nelle Operazioni su vasta scala e in cooperativa in Forze combinate, oppure gioca da solo nelle Storie di guerra. Mentre combatti in località epiche in tutto il mondo, goditi il capitolo di Battlefield più ricco mai creato. Ora l’esperienza include Tempesta di fuoco, la Battle Royale rivoluzionata per Battlefield.” da EA.com

Cosa aspetti a buttarti nell’azione più viva che mai? Apri immediatamente Amazon e acquista la tua versione del gioco con un solo click. Spendi appena 9,99€ e riscatti immediatamente il titolo su Origin.