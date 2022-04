Cos’è e come funziona la rivoluzionaria Buy with Prime di Amazon?

Da oggi, almeno negli USA, qualsiasi azienda con uno shop online potrà appoggiarsi alla logistica di Amazon. Ma come funziona?

Si chiama Buy with Prime ed è l’ultima rivoluzionaria iniziativa di Amazon che rischia di rivoluzionare letteralmente il mondo delle vendite online. Con questa nuova proposta – attiva per il momento solo negli USA – il colosso dell’e-commerce mondiale supera i confini dello store che tutti conosciamo per allargarsi alla sola distribuzione per conto terzi, anche al di fuori del suo sito. In parole povere, qualsiasi azienda abbia uno negozio online potrà appoggiarsi, volendo, alla logistica di Prime, con tutti i vantaggi del caso.

Che cos’è Buy with Prime di Amazon e come funziona?

“Acquista con Prime” (Buy with Prime) è di fatto un nuovo modo per estendere i vantaggi dello shopping Prime, tra i quali le spedizioni veloci e gratuite, un’esperienza di pagamento senza interruzioni e resi gratis, a tutti i negozi online dei commercianti che vi vorranno aderire, quindi come scritto prima, anche a coloro che operano fuori dallo shop del gigante di Jeff Bezos.

In questo modo ciascun utente abbonato a Prime potrà acquistare un prodotto che gli interessa anche in altri negozi preferiti, godendo però dei vantaggi dei servizi Amazon di cui parlavamo qualche riga sopra.

Così l’acquirente si sente tranquillo perché sa di godere di ampie garanzie su diversi aspetti relativi all’acquisto, compreso l’importantissimo doppio fattore “spese gratuite e garanzie di eventuali resi senza costi a carico”, mentre il commerciante che aderisce all’iniziativa, sa di poter contare non solo su un enorme numero di potenziali clienti in più, ma anche su un’infrastruttura enorme a 360°, con tanto di assistenza pronta a supportarlo a ogni passo.