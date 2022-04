Non solo luce ma anche MUSICA con questo lampadario SMART

Un lampadario completamente smart con altoparlante integrato per rendere la tua casa unica nel suo genere.

Sognavi un sistema d’illuminazione intelligente? Beh con questo lampadario puoi dire di aver trovato pane per i tuoi denti visto e considerato che non solo ti fa personalizzare la luce come vuoi ma ha integrata un altoparlante Bluetooth che funziona a meraviglia.

In una sola mossa riesci a trasformare una stanza a tua scelta in maniera geniale quindi non aspettare troppo tempo. Te lo dico perchè si tratta di un’offerta limitata su Amazon, sito dove puoi fare tuo questo gioiellino con soli 67,99€. Non aspettare un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Lampadario smart e ben oltre: musica e luci personalizzabili

Con un estetica semplice ma che sa il fatto suo, questo lampadario è semplicissimo da montare e altrettanto da utilizzare. Una volta che ci prendi la mano vedi come non potrai più farne a meno anche perché lo gestisci praticamente come vuoi.

Con l’applicazione che scarichi sul tuo dispositivo Android o iOS e la completa compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant, decidere come volere la luce o che canzone ascoltare è un attimo. Se poi proprio vuoi tutto sotto mano, utilizza pure il telecomando che trovi in confezione.

In modo particolare questa plafoniera cambia colore, può essere impostato su una tonalità di bianco a tua scelta e può essere programmato e inserito in routine a tua scelta. Per la musica che ti devo dire, suona forte e potente.

Approfitta immediatamente della promozione in corso su Amazon e portati a casa un prodottino che sicuramente hai solo tu. Un lampadario due in uno che ti sorprende fin dal primo momento. Lo monti in un secondo. Con un click lo acquisti a soli 67,99€ ma come ti dicevo, non tardare: la promozione potrebbe terminare presto.