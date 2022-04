Vivo X80: le specifiche trapelate prima del debutto

La serie di flagship di casa Vivo, la line-up X80, è prossima al debutto su scala internazionale: ecco cosa sappiamo prima della presentazione.

Secondo quanto leggiamo, sembra che Vivo abbia in cantiere una serie di flagship per il mercato asiatico, ma anche per quello internazionale. Dopo aver visto X Note e X Fold, la compagnia cinese starebbe puntando al debutto della line-up X80, ma cosa sappiamo di questi prodotti?

Oggi, grazie ad un nuovo rumor emerso in rete, veniamo a conoscenza delle specifiche tecniche per i suddetti gadget; se pensavate che X Note fosse il più performante, vi sbagliavate di grosso. La compagnia ha in serbo interessanti novità per i suoi fan. Abbiamo scoperto tutto e di più sul modello X80 Pro e sull’X80 Pro Plus. Ma cosa sappiamo dell’iterazione vanilla? Ovviamente diverrà ufficiale insieme agli altri due modelli fra pochissime ore.

Vivo X80: le caratteristiche del modello base

Stando a quanto apprendiamo, il Vivo X80 standard disporrà di un meraviglioso pannello da 6,78 pollici con risoluzione FullHD+ e tecnologia AMOLED al seguito. Il refresh rate sarà limitato a 120 Hz e ci sarà un fingerprint in-display sotto lo schermo. Non di meno, il processore di bordo sarà un MediaTek Dimensity 9000, una delle soluzioni di punta della famiglia. Sarà coadiuvato d ben 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e troveremo memorie veloci UFS 3.1 da 256 o 512 GB. Dulcis in fundo, selfie e videocall saranno realizzate da una lente principale da ben 32 Mpx.

Vivo X80 Full Specs ➡️ Dimensity 9000

12GB LPDDR5, 256GB/512GB UFS 3.1

4500mAH

80W Wired Charging

6.78” 1080p 120Hz AMOLED 388 PPI

32MP Front Camera

50MP Main 1/1.56” F/1.75 Aperture

12MP Portrait Telephoto

12MP Ultrawide

165×75.2×8.3mm

205g

Optical In-Screen FPS

OriginOS Ocean pic.twitter.com/Tn2hDPHvM6 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) April 22, 2022

La batteria sarà una cella energetica da 4500 mAh con fast charge da 80W e posteriormente invece, avremo tre fotocamere così ripartite:

main camera da 50 Megapixel con apertura f/1.75.

ultrawide da 12 Mpx;

teleobiettivo da 12 Mega con zoom ottico 2X.

Le sue dimensioni saranno di 165 x 75,2 x 8,3 mm e dovrebbe pesare 205 grammi. Sotto la scocca, Android 12 e skin OriginOS Ocean per la Cina. Da noi avrà la FunTouch OS 12.

