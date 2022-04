Altoparlante Bluetooth? Piccolo, portatile e batteria da 12 ORE

Hai per caso detto Altoparlante Bluetooth? Ecco allora una soluzione speciale ad un prezzo davvero piccolo. Approfitta ora del super sconto.

Un ottimo altoparlante Bluetooth può rivelarsi un piccolo investimento davvero importante se ti piace far festa con gli amici oppure se adori ascoltare a massimo volume la tua musica preferita ovunque tu sia.

Approfittando di questa super offerta, oggi puoi acquistare questo fantastico speaker su Amazon al prezzo speciale di soli 16,99 euro. Un’occasione decisamente più unica che rara.

Per le spedizioni non dovrai neanche preoccuparti più di tanto poiché, grazie al servizio Prime, riceverai questo fantastico prodotto in appena 24 ore lavorative.

Altoparlante Bluetooth Sonkir: un must che non puoi farti scappare

Sei un amante della buona musica e ti piace ascoltarla al massimo volume senza alcuna limitazione e ovunque ti trovi? Allora la cassa Bluetooth offerta da Sonkir fa proprio al caso tuo.

Con questo prodotto potrai infatti immergerti completamente nel mondo della musica, godendo di una qualità audio davvero elevata.

Dotata di due subwoofer stereo da 3W e due altoparlanti di ottima qualità, potrai assaporare un suono nitido e vibrante, unito ad un volume davvero impressionante. La batteria integrata da ben 1500 mAh ti permette inoltre di riprodurre in maniera non-stop più di 300 brani consecutivamente, senza perdere neanche un briciolo di qualità.

In quanto a connessioni, è presente la modalità Bluetooth con la quale potrai collegare qualsiasi dispositivo a questo speaker senza necessitare di alcun cavo, ma, in caso di impossibilità, potrai utilizzare tranquillamente il classico cavo AUX da 3,5mm.

Non preoccuparti però poiché se tutta la musica che adori è memorizzata su dispositivi esterni come chiavette usb o schede SD potrai collegare queste ultime facilmente sul retro della cassa dove sono presenti degli appositi slot.

Cosa aspetti? Se sei in cerca di un altoparlante Bluetooth economico ma di ottima qualità, questo è il momento giusto. Acquista subito lo Speaker Bluetooth di Sonkir su Amazon al prezzo in offerta di ben 16,99 euro e non te ne pentirai. Ordinandolo ora potrai riceverlo direttamente a casa tua in appena 24/48 ore grazie alle spedizioni super rapide.