AtlasVPN: sconto dell’81% con 2 anni di abbonamento

La sottoscrizione con abbonamento biennale AtlasVPN disponibile per appena 2,05 dollari al mese: praticamente poco più di un caffè al bar.

La rete è un luogo molto pericoloso per i nostri dati. Con smartphone e computer perennemente collegati al web, i dati in essi contenuti sono potenzialmente a portata di mano degli hacker e di altri malintenzionati.

Per chiunque, anche per il navigatore occasionale, il rischio è quello di vedersi sottratte informazioni come password di app e social, documenti e foto private oltre ai dati bancari. Uno scenario piuttosto preoccupante che, per fortuna, ha alcune soluzione pratiche alla portata di tutti.

Le VPN, ovvero Virtual Private Network, permettono di contrastare le azioni malevole dei pirati informatici. Queste infatti, vanno ad impiegare un server come “filtro” della connessione, rendendo molto difficile l’individuazione della reale posizione dell’utente. Altre tecniche di cybersicurezza abbinate a questi servizi (come la crittografia) li rendono ancora più efficaci.

Unico problema in tal senso? Trovare una VPN valida ma che non costi troppo è difficile. Proprio per questo motivo, approfittare degli sconti proposti da AtlasVPN è un’opportunità imperdibile per chi non ha ancora un servizio di questo tipo.

AtlasVPN è un servizio d’alta qualità, reso ancora più interessante dai recenti sconti

La notorietà di AtlasVPN ha motivazioni pratiche. Nel contesto delle VPN infatti, questo servizio è uno dei pochi ad offrire la possibilità di proteggere un numero illimitato di dispositivi per singolo account.

Altra caratteristica particolarmente apprezzata dai tanti utenti sparsi in tutto il mondo è il sistema WireGuard. Questo riesce ad ottimizzare la VPN in base a due caratteristiche salienti visto il loro funzionamento, ovvero performance e sicurezza. Di fatto AtlasVPN ha un impatto limitato sulla banda, pur offrendo standard elevati in termini di protezione.

In linea con la qualità pratica del provider, vi è anche un centro assistenza all’avanguardia. Parliamo di tecnici specializzati, attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Infine, come accennato in precedenza, l’azienda ha deciso di lanciare un’offerta molto allettante.

Con la sottoscrizione biennale di AtlasVPN, è possibile ottenere tutta la protezione di questa VPN con uno sconto dell’81%. Ciò significa appena 2,05 dollari al mese: poco più di un caffè al bar.