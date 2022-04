Huawei lancia HUAWEI MatePad, il nuovo tablet intelligente per lo studio e il lavoro

Il nuovo tablet di Huawei è pensato per tutti coloro che hanno bisogno di uno strumento per la produttività e lo studio.

Huawei annuncia oggi il nuovo HUAWEI MatePad, un tablet intelligente di nuova generazione pensato per lo studio e il lavoro, dotato di HarmonyOS 2. Compatibile con HUAWEI M-Pencil (2a generazione) e una vasta gamma di app per prendere appunti, il nuovo e migliorato MatePad supporta un ricco ecosistema con molteplici funzioni intelligenti, posizionandosi come la scelta migliore quando si ha bisogno di uno strumento per la produttività e lo studio.

HUAWEI MatePad

Sottile e portatile, questo dispositivo incarna la bellezza del minimalismo e allo stesso tempo combina l’ergonomia e l’estetica tecnologica, risultando in un design con un perfetto equilibrio tra aspetto esteriore ed esperienza utente. Dotato di un display FullView da 10,4 pollici con risoluzione 2K, con una cornice micro-curva, HUAWEI MatePad offre una migliore qualità dell’immagine su una vasta gamma di contenuti.

Grazie alla sintonizzazione professionale di Harman Kardon e agli altoparlanti con elevata ampiezza, i suoni bassi potenti e più profondi trasformano il tablet in un vero e proprio altoparlante per i bassi.

Per quanto riguarda le periferiche, la nuova generazione di HUAWEI M-Pencil non solo ripristina l’esperienza della scrittura a matita, ma serve anche come potente strumento per dimostrare la collaborazione multi-screen e cross-device tra smartphone e PC. Come tablet intelligente per l’ufficio e la scuola, infine, questo tablet consente agli utenti di sfruttare meglio le doti produttive e creative, per un’esperienza di apprendimento più elevata.

Al fine di creare un’esperienza d’ufficio più efficiente e comoda, HUAWEI MatePad presenta le funzioni Multi-Window e App Multiplyer. Il primo facilita il funzionamento aprendo simultaneamente fino a 4 finestre di applicazioni diverse, mentre l’App Multiplier si rivolge alla maggior parte delle applicazioni che non supportano la modalità orizzontale per utilizzare pienamente le applicazioni quando il tablet è in modalità orizzontale.