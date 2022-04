Mercoledì, tutti su Prime per la Semifinale di Champions Liverpool-Villareal

Per le semifinali di Champions League mercoledì scenderanno in campo il Liverpool e la sorpresa Villareal.

Su Amazon Prime Video torna di scena questo mercoledì la Champions League con l’attesissima gara valevole per le Semifinali di andata tra gli inglesi del Liverpool e il sorprendente Villareal. La partita verrà trasmessa su Amazon, che come risaputo ha acquistato i diritti di trasmissione delle migliori partite del mercoledì di quella che una volta veniva chiamata Coppa dei Campioni, per il triennio 2021-2024.

Champions League, le semifinali su Prime

Mercoledì 27 aprile dalle ore 20:00, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00, dunque, appuntamento a Liverpool, dove si sfideranno lo squadrone di Jurgen Klopp e la sorpresa fino a qui dle torneo, ovverosia quel Villareal, nono nel campionato spagnolo, ma capace lo stesso di eliminare team più blasonati come la Juventus e il Bayern di Monaco. I Red Devils, che ai Quarti hanno eliminato l’Inter, hanno un solo obiettivo: vincere, sfruttando il terreno amico dell’Anfield Road per agevolarsi in vista della gara di ritorno in Spagna.

Da quest’anno, infatti, in caso di parità nel computo totale dopo le partite di andata e ritorno, i gol in casa e quelli in trasferta avranno lo stesso valore. Per cui si andrà ai supplementari. Anche in questo caso, appuntamento su Prime Video alle 19.30 per il pre-partita.

Il match tra Liverpool e Villareal sarà visibile per gli abbonati al servizio Prime, che comprende ovviamente Prime Video, senza alcun costo aggiuntivo. Tuttavia, grazie a un’iniziativa Amazon, anche chi non è abbonato avrà la possibilità di assistere gratis alla partita di Anfield Road. Tutti i nuovi iscritti al servizio Amazon Prime, infatti, avranno a disposizione un periodo di prova gratuita di trenta giorni, al termine del quale potranno poi decidere se sottoscrivere definitivamente l’abbonamento oppure no.