Motorola Moto G100 SCONTATO di ben 200€ su Amazon

Motorola Moto G100 è l’offerta del giorno presente su Amazon; il dispositivo si porta a casa ad un prezzo “fuori-di-testa”, scontato di 200€.

Il Motorola Moto G100, il super flagship dello scorso anno, si trova oggi in super sconto su Amazon ad un prezzo davvero speciale: l’ammiraglia dell’OEM americano di proprietà di Lenovo costa solo 399,90€ al posto di 599,00€. Si tratta di un risparmio molto elevato, che fa sì che gli utenti possano portasi a casa una delle migliori ammiraglie di sempre con un risparmio notevole.

Sono tanti i motivi per cui conviene acquistarlo (ve li diciamo subito), ma prima di tutto vogliamo ricordarvi che c’è la possibilità di acquistare il device dilazionando il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis. Non di meno, si ha diritto alla spedizione gratuita ed immediata per gli abbonati alla piattaforma Prime.

Motorola Moto G100: top di gamma dal prezzo contenuto

Il super flagship dell’azienda presenta una serie di caratteristiche davvero intriganti; fra tutte, segnaliamo la possibilità di godere del supporto al Dual SIM e alle reti next-gen con il modem 5G integrato. L’autonomia è al top grazie alla capiente batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida mediante cavo, ma non solo. C’è l’NFC per i pagamenti contactless, il sistema è Android 11 aggiornabile alla versione 12 e in confezione troverete una cover in silicone.

Tutto qui? Assolutamente no.

L’hardware sotto la scocca è di prim’ordine: citiamo il processore Snapdragon 888 di Qualcomm, gli 8 GB di memoria RAM, lo storage da 128 GB. Queste caratteristiche fanno sì che il device sia un’ammiraglia all’interno del mercato della telefonia mobile. Le prestazioni sono incredibili e il telefono risulta essere perfetto per il gaming così come per l’utilizzo standard nella vita di tutti i giorni.

Sul fronte fotografico c’è una main camera da 64 Megapixel che assicura scatti unici, nitidi, ricchi di contrasto e vibranti. Potrete anche girare video in 4K e godere di tantissime features creative uniche. Il pannello poi, è un’unità da 6,7 pollici, con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz.

A 399,90€ al posto di 599,90€ è da prendere al volo, ma fate in fretta.