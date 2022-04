Rendi la tua casa più sicura con la camera di sicurezza Xiaomi (39€)

Per rendere più sicura la tua casa, oggi puoi comprare una camera di sicurezza col 20% di sconto su Amazon. Incluse le spese di spedizione.

Per salvaguardare la nostra sicurezza e quella dei nostri cari è importante dotarsi di dispositivi che possano aiutarci a rendere un po’ più sicura la nostra abitazione. Sicuramente ci stai pensando da tempo, ma visti i prezzi di molti device forse hai deciso di rinunciare per qualche tempo al progetto. Se è così, è arrivato il momento di rispolverarlo e di compiere un primo passo in avanti: oggi, ad esempio, puoi avere una videocamera di sicurezza Xiaomi 4 in 1 a una cifra incredibile: appena 39€. Spedizioni gratuite e veloci grazie ad Amazon Prime.

Camera di sicurezza 2K di Xiaomi

La videocamera di sorveglianza Xiaomi Mi 360° è uno di quei prodotti capaci di abbinare una buona qualità, diverse funzioni utili e un prezzo decisamente accessibile. Che lo diventa ancora di più quando è in offerta come adesso. Il dispositivo ha un sensore che le permette di rilevare il movimento e di ruotare proprio nella direzione dove ha visto qualcosa.

Questo anche in condizioni di scarsa luminosità visto che è dotata di visore notturno. Fra l’altro è un sensore 2K.

L’audio bidirezionale consente di far sentire la propria voce in casa, oppure ascoltare eventuali rumori sospetti, come una porta che si apre, una finestra che sbatte, passi o il cane che abbaia in modo diverso dal solito, e così via. Tutto quello che registri lo puoi memorizzare nel cloud utilizzando 128-bit Advanced Encryption Standard (AES), lo stesso algoritmo di cifratura a blocchi a chiave simmetrica utilizzato come standard dal governo degli Stati Uniti, con l’intera trasmissione dei dati criptata.

In parole povere, questa è una camera di sicurezza praticamente “quattro in uno”: audio bidirezionale, sensore in grado di ruotare, visione notturna e rilevamento movimento. Che oggi puoi avere a una cifra incredibile, appena 39€ con spedizioni veloci e sicure grazie ai servizi Amazon. Cosa aspetti per rendere più sicura la tua casa?