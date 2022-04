Vivo S15E UFFICIALE: SoC Exynos 1080 e schermo AMOLED

Vivo S15E è finalmente stato presentato in maniera ufficiale in Cina: si tratta di uno smartphone di fascia media con SoC Exynos 1080.

Vivo ha tolto i veli al primo dispositivo della serie S15; il neonato della gamma si chiama S15e ed è un prodotto di fascia media molto interessante, con un cuore Samsung e uo schermo molto risoluto. Ma andiamo con ordine.

Il midrange in questione suggerisce ancora una volta, la partnership strategica fra l’OEM cinese e il colosso sudcoreano. Il terminale si presenta come un’ottima soluzione per chi cerca prestazioni al top con un prezzo low-cost.

Vivo S15E quindi, presenta un chipset Exynos 1080 di Samsung, lo stesso che abbiamo visto nei top di gamma X6o e X60 Pro di pochi mesi or sono. Non sappiamo se arriverà in Europa con il suddetto processore, ma onestamente lo speriamo. Facciamo il punto delle sue specifiche tecniche.

Vivo S15E: le caratteristiche

Il dispositivo presenta uno schermo da ben 6,44 pollici con risoluzione FullHD+, tecnologia AMOLED e rapporto di aspetto pari a 20:9. Non manca il 103% della copertura della gamma colori NTSC e c’è il refresh rate da 90 Hz.

Sotto il cofano troviamo il processore Samsung Exynos 1080, coadiuvato da una GPU Mali G78. È costruito con un nodo architettonico a 5 nanometri ed è pensato per la fascia medio-alta del mercato. Velocità di clock pari a 2,8 GHz e potenza da vendere. Completa la dotazione hardware la RAM di tipo LPDDR5X (12 GB) e lo storage UFS 3.1 da 256 GB.

Sul fronte fotografico abbiamo:

Main camera da 50 Mpx f/1.8;

Snapper ultrawide da 8 Mega f/2.2;

macro f/2.2.

Selfiecam da 16 Mpx in un foro.

Il telefono può girare video in 4K, ha una batteria da 4700 mAh con fast charge cablata da 66W, fingerprint sotto il display e sblocco con il volto. Android 12, skin Origin OS Ocean, USB Type C, 4G e 5G, Wi-Fi Dual band. Verrà venduto in tre colori: Black, Blue e Peach. Il prezzo base è di 1999 CNY (al cambio circa 305 dollari). Non sappiamo nulla di una commercializzazione globale; vi terremo aggiornati.