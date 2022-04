30 mascherine FFP2 certificate a 12€: PREZZONE Amazon

Approfittane per fare scorta: trenta mascherine FFP2 certificate ad un prezzo super su Amazon, con le spese di spedizione gratuite.

Anche se siamo ormai usciti dall’emergenza pandemia, l’uso delle mascherine protettive per tutelarsi da ogni rischio di contagio, anche dalla semplice influenza, è comunque consigliabile, almeno nei luoghi affollati e chiusi. Allora approfitta dell’offerta di Amazon, quindi, e fai scorta prendendo TRENTA mascherine FFP2 certificate, pagandole appena 12€ anziché 29€, con un’enorme risparmio di ben 22 euro. Ricordati solo di applicare il coupon da 7€ sulla pagina del prodotto, prima di andare alla cassa.

30 Mascherine FFP2, che affare su Amazon!

Queste maschera FFP2 sono divise in tre colori alla moda: fiocchi di neve multicolore, colore arcobaleno e motivo mimetico blu scuro, per un totale di 10 pezzi di maschere di ogni colore, ideali per una famiglia. Ma il punto di forza del prodotto non è ovviamente da ricercare nei colori, quanto piuttosto nella loro efficacia. Ebbene, le mascherine sono tutte certificate CE, quindi conformi agli standard CE 2834 EN149: 2001 A1: 2009 e sono approvate per la vendita sul mercato italiano.

Ogni maschera FFP2 ha quindi cinque strati, che possono filtrare efficacemente il 95% di goccioline, particelle, polline, e altro presenti nell’aria. Ciascuna è composta da 2 strati di tessuto non tessuto, 2 strati di materiale fuso e uno strato di cotone ad aria calda. L’efficiente sistema di filtraggio a 5 strati garantisce un elevato livello di filtrazione del 95% di tutte le particelle presenti nell’aria.

Dulcis in fundo sono comode da indossare: 20 ganci per maschera, cinghie auricolari elastiche, clip per il naso resistente, cotone delicato sulla pelle ti fanno comodo indossare la maschera per diverse ore continuamente. Confezione individuale: assicurati che non vengano contaminati prima del primo utilizzo e allo stesso tempo facilita il trasporto con te. Approfitta dell’offerta di Amazon, quindi, e fai scorta prendendo TRENTA mascherine FFP2 certificate, pagandole appena 12€ anziché 29€. Ricordati solo di applicare il coupon da 7€ sulla pagina del prodotto, prima di andare alla cassa.