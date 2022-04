Apple aggiorna iPhone, iPad, Mac e AirTag

Apple ha appena aggiornato il software di iPhone, iPad, Mac desktop e portatili e AirTag: scopriamo cosa cambia con le nuove iterazioni del firmware.

Apple ha da poco iniziato a distribuire la nuova beta (la terza, per la precisione) del sistema operativo iOS 15.5 per iPhone e iPad (iPadOS 15.5). Si tratta di un firmware ancora molto instabile, destinato esclusivamente a programmatori e utenti beta pubblici. Questo implica che non conviene installarlo a bordo di un device che siete soliti usare nel quotidiano. Rischiate infatti, di trovarvi con lag, crash, riavvi spontanei e improvvisi e molto altro. Insomma, l’esperienza utente potrebbe essere tutt’altro che piacevole.

Apple: ecco iOS 15.5, macOS 12.4 in versione Beta 3

Cosa cambia al momento non lo sappiamo. Il changelog è molto contenuto e ci sono pochissime informazioni in merito; sappiamo solo che l’azienda sta preparando il terreno per le nuove funzionalità bancare di iPhone in Wallet (potrà funzionare come un POS). Se voi avvistate qualche novità, fatecelo sapere.

Nelle notizie correlate, citiamo anche macOS 12.4 per computer Apple. Questo firmware arriva insieme all’aggiornamento 15.5 per la webcam integrata dello Studio Display. Ora infatti, questa camera dovrebbe subire un upgrade che migliora la qualità generale della stessa, troppe volte criticata da utenti e recensori. Di fatto, è emerso che questa FaceTime HD non è poi così tanto HD come dichiarato, ed è un peccato per un monitor che ha un prezzo di listino di oltre 1799€.

Dulcis in fundo, Apple ha anche aggiornato il firmware di AirTag: non cambia nulla, ve lo diciamo, però la mela è solita migliorare la stabilità di sistema dei suoi tracker con update del software che arrivano in modo del tutto automatico: voi non dovete fare nulla. Di fatto, vi basterà avvicinare il telefono al tracker per permettere al gadget di aggiornarsi.

