Ha ancora senso iPhone 11 nel 2022?

Ha ancora senso acquistare un iPhone 11 nel 2022? Assolutamente sì, soprattutto al prezzo speciale di 465,00€ su Amazon.

Questa è una delle domande che ci facciamo (e che ci fanno più spesso): ma ha ancora senso acquistare un iPhone di un anno, due anni, tre anni (e via dicendo) fa? Onestamente, la risposta è “sì” in quasi tutti i casi e in quasi tutte le circostanze. Il motivo è semplice: Apple mantiene aggiornati i propri device a lungo. Basti pensare che il primo SE (sì, quello del 2016) sta ancora ricevendo update di sistema all’ultima iterazione di iOS 15.4.1. Follia? No, semplicemente, supporto software… e che supporto.

Tornando alla domanda cardine: ma iPhone 11? Sì, ha senso e vi spieghiamo il perché. Intanto partiamo dal prezzo (su Amazon lo trovate ricondizionato e garantito) a soli 465,00€. Capite bene che è un prezzo davvero intrigante per un melafonino che ha poco meno di tre anni. Potente (c’è il processore Apple Bionic A13, lo stesso che troviamo nell’iPad di 9° generazione e nello Studio Display), con schermo da 6,1 pollici con Face ID, due fotocamere al top e una batteria dall’autonomia esagerata.

iPhone 11: la scelta vincente

Ovviamente sono tanti i motivi per sceglierlo: supporto software, prezzo vantaggioso (465,00€), fate un bel gesto per l’ambiente (i ricondizionati oggi vanno più dei device nuovi, anche perché sono usati certificati e rimessi a nuovo da aziende terze), tanto storage a bordo (64 GB), colorazioni fresche e frizzanti (quella verde è semplicemente deliziosa), frame in alluminio e back cover in vetro (c’è la ricarica wireless). Troverete ampia scelta per le cover e non mancheranno le occasioni uniche per portarsi a casa accessori all’ultima moda al miglior prezzo di sempre.

Avrete poi l’NFC con cui pagare contactless ciò che vorrete (molto comodo al bar, al ristorante, quando fate la spesa e via dicendo). A 465,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, soprattutto se volete entrare nel mondo della mela senza spendere una fortuna. Buon divertimento con il vostro nuovo smartphone.