Mac Mini al miglior prezzo di sempre (-220€)

Se state cercando un nuovo computer fisso per la casa, per l’ufficio, per lo smart working ma avete un budget contenuto, non avete che una soluzione (nel mondo Apple): si chiama Mac Mini ed è semplicemente perfetto. Costa solo 699,00€ al posto di 819,00€.

Definire “perfetto” un PC non è mai semplice, anche perché ci sono troppe varianti in merito che pregiudicano la definizione. In realtà, questo è praticamente un mostro di potenza e il merito è del fantastico processore Apple Silicon M1, la rivoluzione degli ultimi due anni.

Apple Mac Mini: a questo prezzo è imbattibile

Contestualizziamo il tutto: la mela ha svelato la nuova architettura proprietaria ARM con memoria integrata diversi anni fa (nell’autunno del 2020, per la precisione). Da allora abbiamo visto laptop fanless, portatili premium, All in One, macchine da lavoro con M1 e derivati (M1 Pro, M1 Max e M1 Ultra). L’azienda ha progressivamente abbandonato Intel per questi processori e ha scelto perfino di dotare alcuni tablet con il suddetto chip (iPad Pro 2021 e Air 2022). Insomma, come avete capito, il colosso di Cupertino ha scommesso fino in fondo su questo articolo.

Adesso, l’offerta di oggi che vi segnaliamo, è semplicemente unica: a 699,00€ infatti per un computer in grado di montare dei file video in 8K su FinalCut Pro senza problemi, perfetto per i video editor così come per i fotografi, per i content creator, social media manager, studenti, per la casa, per la famiglia ma anche per ingegneri, musicisti e architetti… e chi più ne ha, più ne metta. Ci troviamo di fronte ad una soluzione incredibile che, onestamente, ci sentiamo di consigliare proprio perché la usiamo in redazione quotidianamente.

Difficile trovare un prodotto competitor a 700€ che vada così bene. Se siete interessati, cliccate qui, ma fate in fretta prima che terminino le scorte. Non sappiamo quanto durerà ancora l’offerta presente su Amazon.