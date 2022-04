MOTOROLA presenta Motorola Edge 30, lo smartphone 5G più sottile del momento

Con un design elegante, un comparto fotografico all’avanguardia e tanta potenza, il nuovo Motorola offre tutto ciò che si può desiderare.

Eccolo l’ultimo arrivato della famiglia Edge di Motorola. Con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, un potente sistema di fotocamere da 50MP, un display OLED FHD+ da 6,5” a 144Hz ultra-liscio, il suono Dolby Atmos multidimensionale e l’efficienza energetica del processore Snapdragon 778G+ 5G, il Motorola Edge 30 offre tutto ciò che si può desiderare in un design elegante e moderno.

Motorola Edge 30, info e specifiche

Il dispositivo ha uno spessore di soli 6,79 millimetri, il che lo rende lo smartphone 5G più sottile nella sua classe. Ma nonostante le dimensioni ridotte che gli consentono di occupare meno spazio in tasca e di essere maneggiato comodamente, è un incredibile concentrato di tecnologia. Caratterizzato da un look elegante, con sfumature sottili che corrono da un lato all’altro del device, variando per complessità e profondità a seconda di come viene inclinato, il Motorola Edge 30 pone l’accento su un comparto fotografico all’avanguardia.

Il dispositivo dispone infatti di un sensore grandangolare da 50MP, una fotocamera frontale dedicata da 32MP e l’avanzata fotocamera da 50MP ad alta risoluzione che integra l’innovativa tecnologia di autofocus Instant All-Pixel Focus.

Quest’ultimo garantisce prestazioni più veloci e accurate negli scatti verticali e orizzontali in qualsiasi condizione di luce, oltre a scattare con un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore. Durante il giorno la fotocamera è in grado di catturare dettagli nitidi, mentre in condizioni di scarsa luminosità e in notturna, fa entrare più luce combinando ogni quattro pixel in un unico enorme ultra-pixel. Inoltre, la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) elimina i tremolii indesiderati.

Ma la brillantezza non si limita alle immagini: è possibile, infatti, registrare video in HDR10 con oltre un miliardo di sfumature di colore per una ripresa da godersi attraverso il display OLED da 6,5” con refresh rate di 144Hz e HDR10+, che soddisfa gli standard cinematografici DCI-P3. A completare il tutto, due ampi altoparlanti stereo dotati del suono multidimensionale Dolby Atmos, una batteria da 4020 mAh progettata per durare a lungo, e un modem avanzato che garantisce stabilità e velocità nelle connessioni alle reti Wi-Fi 6E, gestiti dal potente processore Snapdragon 778G+ 5G.

Prezzo e disponibilità

Motorola Edge 30 è disponibile da oggi al prezzo di 549.90€, con promo di lancio a 399.90€, nelle colorazioni Meteor Grey e Aurora Green. Puoi trovarlo adesso su Amazon a questi link diretti:

Motorola Edge 30, Meteor Gray: 399.90€ (applica il coupon da 150€ sulla pagina)